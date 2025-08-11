Brisel radi na rešavanju izazova u pograničnim regionima na istoku EU

Evropska komisija danas je objavila poziv za dostavljanje informacija i komentara javnosti i stručnjaka oko Pakta za istočne pogranične regione koji treba da istraži mere za prevazilaženje prepreka socio-ekonomskom razvoju uz istovremeno jačanje civilne spremnosti i bezbednosti u tim regionima.

Očekuje se da novi pakt, koji treba da poveća otpornost regiona EU koji se graniče sa Rusijom, Belorusijom i Ukrajinom u svetlu ruske agresije na Ukrajinu i posledica po te regione, bude usvojen do kraja godine, saopštila je Evropska komisija.

Komisija je već predložila ciljane mere podrške za te regione, uključujući preispitivanje kohezione politike radi podsticaja ekonomske transformacije, otpornosti i inicijativa povezanih sa odbranom.

Predložen je i pojačani budžet u predlogu višegodišnjeg finansijskog okvira EU za period 2028-2034.

Izvršni potpredsednik Komisije za koheziju i reforme Rafaele Fito rekao je da istočni pogranični regioni EU nisu samo nacionalne, već i evropske granice, dodajući da je angažman Unije u tim regionima ključan za očuvanje zajedničkih evropskih vrednosti.

„Imamo odgovornost da obezbedimo da se ljudi koji žive u tim područjima osećaju sigurno, zaštićeno i podržano. Pakt za regione uz istočnu granicu delovaće kao plan za rešavanje njihovih specifičnih izazova nudeći prilagođena rešenja za podsticanje razvoja i jasnu viziju podrške na nivou EU“, istakao je Fito.

Objavljivanje poziva predstavlja prvi korak u postupku savetovanja.

Poziv će biti otvoren na portalu „Iznesite svoje mišljenje“ do 4. septembra a prvenstveno je upućen nacionalnim i lokalnim telima, preduzećima, organizacijama civilnog društva, mladima i akademskoj zajednici.

(Beta)

