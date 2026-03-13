Brisel upozorava Tiranu na posledice izbegavanja hapšenja bivše potpredsednice vlade

Albanski parlament glasao je protiv ukidanja imuniteta bivšoj potpredsednici vlade Beljindi Baluku (Belinda Balluku) koja se suočava sa optužbama za korupciju, što je izazvalo upozorenja iz Brisela o posledicama po kandidaturu zemlje za članstvo u EU, piše briselski portal Politiko (www. politico.eu).

Premijer Edi Rama i njegova vladajuća Socijalistička partija zaštitili su Baluku, za koju Specijalno tužilaštvo Albanije (SPAK) traži hapšenje zbog navodnog mešanja u infrastrukturne projekte vredne više od 200 miliona evra.

Rama je krajem februara smenio Baluku i sa mesta potpredsednice vlade i sa funkcije ministarke infrastrukture i energetike. Ona negira bilo kakvu krivicu.

„EU prima k znanju rezultate glasanja u albanskom parlamentu. Posvećenost vladavini prava i borbi protiv korupcije od ključnog su značaja za proces pristupanja EU“, rekao je portparol Evropske komisije za Politiko posle jučerašnjeg glasanja u Tirani.

„Obezbeđivanje povoljnog okruženja kako bi SPAK mogao efikasno da obavlja svoj posao od suštinske je važnosti za kredibilno očuvanje napretka Albanije ka članstvu u EU“, dodao je.

Na glasanje su reagovale i ambasade Nemačke, Velike Britanije i Holandije, ponavljajući stav Brisela i pozivajući da se ne ometa sudski proces.

Da bi Albanija pristupila EU, „efikasno krivično gonjenje korupcije, čak i u slučajevima visokog profila, predstavlja ključni preduslov“, saopštila je nemačka ambasada u Tirani, pozivajući albansku vladu da poštuje vladavinu prava. „Naše je jasno očekivanje da će pravosuđe moći brzo i bez prepreka da procesuira ove slučajeve“, dodaje se.

Rama je odgovorio objavom na mreži Iks. „Svi se sto odsto slažemo“ sa „iznetim principima“, naveo je. Rama je insistirao na putu Albanije do EU do 2030. godine i naglasio da vlada u Tirani u potpunosti podržava SPAK.

„Vladajuća većina je danas uradila upravo ono što bi uradio svaki demokratski parlament u Evropi“, napisao je premijer. On je naveo da odobravanje zahteva tužilaca za hapšenje poslanika mora da bude u skladu sa ustavom i da se ne može tretirati kao „prelazak šengenskih granica bez kontrole“.

Za prethodnikom Beljinde Baluku, Arbenom Ahmetajem, takođe traga SPAK zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Albansko ministarstvo pravde je krajem 2025. godine podnelo zahtev švajcarskim vlastima za njegovo izručenje. Gradonačelnik Tirane Erion Veljiaj, još jedan član Ramine partije, nalazi se u pritvoru od hapšenja 2025. godine zbog sličnih optužbi, dodaje Politiko.

(Beta)

