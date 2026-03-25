Britanija nudi da bude domaćin međunarodnog samita o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza

Velika Britanija je ponudila da bude domaćin međunarodnog samita o bezbednosti na kojem bi se razradio "održiv, kolektivni plan" za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza čija blokda tokom rata SAd i Izraela s Iranom dovodi do velikih ekonomskih posledica za svet.

Ministri odbrane razgovaraju o tome kako da deblokiraju tu vitalnu pomorsku rutu kroz koju u redovnim prilikama prolazi 20 odsto snabdevanja sveta naftom.

Britansko ministartvo odbrane već je poslalo vojne planere u Američku centralnu komandu da istraže opcije za omogućenje prolaza tankera kroz moreuz, zatvoren zbog pretnje Teherana o napadima.

Više od 30 država, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku, Kanadu i Australiju, potpisalo je zajedničko saopštenje u kojem se slažu da rade na „odgovarajućim naporima“ za obezbeđivanje tog plovnog puta.

Britanski vojni zvaničnici su razgovarali sa svojim kolegama o praktičnim potezima za obezbeđivanje plovidbe moreuzom, uključujući raspoređivanje u Zalivu dronova za čišćenje od mina, pošto su zemlje Zapada odbile zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da pošalju brodove ratne mornarice dok je sukob u tako opasnoj fazi.

„Moglo bi da bude daljih sastanaka, vojska sa vojskom, šefovi odbrane šire grupe država koje su do sada potpisale saopštenje i potencijalnog poziva drugim državama koje ga još nisu potpisale. Očekujem da će uskoro biti bezbednosne konferencije za Ormuski moreuz“, rekao je jedan vojni zvaničnik, prenosi Gardijan.

Samit bi mogao da bude u Londonu ili u sedištu Tatne mornarice u Portsmutu.

Cilj je da se izgradi koalicijija i obave pripreme tako da se, čim se steknu uslovi, otvori bezbedna ruta kroz moreuz i pruži sigurnost trgovinskim brodovima, rekli su izvori.

Britanski premijer Kir Starmer je u Odboru donjeg doma Britanskog paralmenta rekao u ponedeljak da je moguće da se rat neće skoro završiti mada je Tramp odložio napade na iranske elektrane.

Velika Britanija i njeni saveznici se zalažu za brzo smirenje sukoba zbog strahovanja od rastuće ekonomske štete. Cene nafte i kredita su naglo porasli što se preliva na inflaciju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com