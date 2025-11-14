Britanija odložila primenu sankcija bugarskom ogranku Lukoila

Ekonomiji Bugarske danas je privremeno olakšan položaj pošto je Velika Britanija saopštila da će je na tri meseca poštedeti sankcija, koje su uvedene lokalnim podružnicana ruskog naftnog giganta Lukoil, javila je bugarska novinska agencija BTA.

Agencija se pozva na saopštenje britanske Kanccelarije za implementaciju finansijskih sankcija u Londonu prema kojem se Lukoilu Bulgaria produžava dozvola za poslovanje sa britanskim kompanijama i bankama.

Zvaničnici u Sofiji kažu da se očekuje da će sličnu odluku doneti i Kancelarija za kontrolu strane imovine ministarstva finansija SAD. Ona zabranjuje transakcije sa ruskom kompanijom počev od 21. novembra.

Upitan da li će američko odlaganje sankcija stupiti na snagu toga dana, ministar pravde Bugarske Georgi Georgijev je odgovorio da preciznu satnicu ne može da kaže, ali da očekuje da će se to desiti uskoro.

„Imamo uveravanja da su mere koje smo sproveli i saopštili u skladu sa ciljevima sankcija i interesima bugarskog društva – adekvatne“, rekao je on novinarima.

Lukoilova podružnica u blizini crnomorskog lučkog grada Burgasa je najveća rafinerija nafte na Balkanu.

Sa svojom nacionalnom mrežom skladišta nafte i benzinskih pumpi, to je i najveća kompanija u Bugarskoj.

Sofija je danas imenovala Rumena Specova, trenutnog šefa Nacionalne agencije za prihode, za komercijalnog direktora rafinerije, zaduživši ga da obezbedi njen kontinuirani rad.

Poslanici bugarskog parlamenta su danas oborili glasanjem predsednički veto na zakon kojim se vladi dozvoljava da preuzme kontrolu nad rafinerijom i prodaje, čime je štiti od sankcija.

Predsednik Rumen Radev upozorio je da bi zakon mogao zemlju izložiti finansijskim zahtevima u budućnosti

(Beta)

