Britanija poslala stručnjake i opremu u Belgiju zbog pojave dronova oko aerodroma

Britanija je poslala stručnjake i opremu protiv dronova u Belgiju, zbog niza primećenih dronova oko aerodroma i vojnih baza te zemlje, rekao je danas šef britanske vojske.

Tokom prošle nedelje glavni međunarodni aerodrom u Briselu i aerodrom u Liježu jedan od najvećih kargo aerodroma u Evropi, morali su da budu privremeno zatvarani zbog pojave nepoznatih dronova. To se dogodilo posle niza neidentifkovanih letova dronova blizu vojne baze gde je uskladišteno američko nuklearno oružje.

Šef britanskih vojnih snaga Ričard Najton rekao je da je Britanija prihvatila da kao pomoć pošalje svoje ljude i opremu u Belgiju, na zahtev belgijskih vlasti.

„Mi ne znamo i Belgijanci još ne znaju izvor tih dronova, ali ćemo im pomoći sa našom opremom i sposobnošću, i već smo počeli sa raspoređivanjem“, rekao je on za Bi-Bi-Si (BBC).

Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da Britanija šalje tim stručnjaka kraljevskih vazduhoplovnih snaga u Belgiju, saveznicu NATO, da se suprostavi aktivnostima dronova.

„Kako rastu hibridne pretnje naša snaga leži u našim savezima i u našoj kolektivnoj rešenosti da branimo, odvraćamo i štitimo našu kritičnu infrastrukturu i naš vazdušni prostor“, rekao je on.

Poslednjih meseci u incidentima sa dronovima širom Evrope razni aerodromi bili su primorani da suspenduju letove. Rusija je u nekim slučajevima za to optuživana, Moskva je te sumnje odbacila, a Belgija nije ništa saopštila tim povodom.

Belgijski ministar odbrane Teo Franken rekao je da su neki incidenti „deo špijunske operacije“ koju nisu mogli da sprovedu amateri.

U Belgiji je sedište NATO i Evropske unije, kao i najveća finansijska ustanova u Evropi, gde se nalaze desetine milijardi evra zamrznutih ruskih sredstava. Mnoge zemlje EU hoće da upotrebe ta sredstva kao zajam Ukrajini, ali za sada se Belgija tome odupire.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com