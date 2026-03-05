Britanska ambasada: Ometanje naših zaposlenih tokom posete Aranđelovcu podriva ugled Srbije

Britanska ambasada u Beogradu je kao nedopustivo osudila ometanje dvoje njenih zaposlenih tokom diplomatske posete Aranđelovcu, navodeći da takve aktivnosti podrivaju ugled Srbije i umanjuju mogućnost uzajamne saradnje na dobrobit obe države.

Nakon što je provladina televizija Informer objavila snimak, na kojem se vidi kako dva muškarca provociraju i vređaju nekoliko osoba u ugostiteljskom objektu u Aranđelovcu, a zatim ih prate na ulici, britanska ambasada je na Iksu izrazila „duboko razočaranje“ tim agresivnim postupcima.

„U javnost je dospeo snimak koji prikazuje nedopustivo ometanje dvoje zaposlenih u britanskoj ambasadi u Beogradu tokom nedavne rutinske diplomatske posete Aranđelovcu, gde je trebalo da se sastanu sa predstavnicima lokalne samouprave i opozicije. Duboko smo razočarani jer su im dva čoveka agresivno prišla, šikanirala ih i sprečila da rade svoj posao. Ovakve aktivnosti su neprihvatljive, podrivaju ugled Srbije i umanjuju mogućnost uzajamne saradnje na dobrobit obe države“, navela je britanska ambasada.

Na snimku se vidi kako jedan od dvojice muškaraca postavlja provokativna pitanja i upućuje uvrede Zvezdani Crnogorac, zaposlenoj u britanskoj ambasadi, a potom i Miloradu Saviću, lokalnom zvaničniku opozicione stranke Srbija centar, koji je došao da se nađe sa njom i njenim kolegom.

Nepoznati muškarac sa snimka, koji se predstavio kao Marko Marić, insinuira da su lokalni izbori u Aranđelovcu, koji su zakazani za 29. mart, povod za susret zaposlenih u britanskoj ambasadi sa Savićem, i optužuje ih da „žele da prave haos, da izazivaju nered i da ruše ustavni poredak“ Srbije.

(Beta)

