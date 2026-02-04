Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska policija je pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Pitera Mandelsona oko navodnih prestupa dok je bio na javnoj funkciji vezano za njegov odnos sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Britanska vlada saopštila je juče da novoobjavljeni dokumenti o Epstinu ukazuju da je moguće da je Mandelson, bivši ministar, ambasador i član vladajuće Laburističke stranke, delio informacije osetljive za tržišta sa Epstinom pre 15 godina.

Londonska policija saopštila je da su detektivi pregledali izveštaje o nepropisnom ponašanju i odlučili da se ispunjavaju uslovi za otvaranje pune istrage.

Komandant policije Ela Meriot rekla je da je policija pokrenula istragu o 72-godišnjaku, bivšem ministru zbog zloupotrebe javne funkcije.

Zloupotreba javnog položaja nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Otvaranje istrage ne znači da će Mandelson biti uhapšen, optužen ili osuđen, ukazuje AP.

Međutim, njegovo prijateljstsvo s milijarderom i osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom ga je sada koštalo političke karijere.

Mandelson je juče, zbog svojih veza sa Epstinom podneo ostavku u Domu lordova, gornjem domu britanskog parlamenta, gde je imenovan doživotno 2008. godine.

Predsednik Doma lordova Majkl Forsajt rekao je da je Mandelson najavio da će se povući iz gornjeg doma Parlamenta što stupa na snagu danas.

Vlada je saopštila da je poslala dosije s materijalom policiji koja istražuje navode da je Mandelson predao „osetljive vladine informacije“ Epstinu.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je više od tri miliona stranica dokumenata povezanih s Epstinom što je donelo zastrašujuća otkrića i o Mandelsonu, koji je između ostalog bio i ministar trgovine u Vladi Tonija Blera. Bio je ranije i ambasador Velike Britanije u Vašingtonu dok ga premijer Kir Starmer nije smenio u septembru prošle godine zbog njegovih veza sa Epstinom.

Novoobjavljeni dokument sadrže imejlove Mandelsona poslane Epstinu u kojima se prenose manji delovi političkih informacija, od kojih bi neke mogle da znače kršenje zakona.

Britanski premijer Starmer rekao je juče svom kabinetu da je „zapanjen“ otkrićima u nedavno objavljenim Epstinovim dosijeima i bio je zabrinut da će se pojaviti još detalja.

Starmerov portparol Tom Vels rekao je da je vlada poslala policiji procenu da su dokumenti Mandelson-Epstin sadržali informacije koje su moguće bile osetljive za tržišta o globalnoj finansijskoj krizi 2008. godine i vremenu posle toga, a koje nisu trebale da se dele van vlade.

Mandelson je, takođe u nedelju, posle otkrića ovih dosijea podneo ostavku u Laburističkoj stranci i rekao da ne želi dalje da dovodi partiju u neprijatan položaj.

Ministar zdravlja Ves Striting rekao je da je Mandelsonovo prijateljstvo sa Epstinom predstavljalo „izdaju na više nivoa“.

„To je izdaja žrtava Džefrija Epstina što je nastavio tu vezu i prijateljstvo toliko dugo posle Epstinove presude. To je izdaja ne jednog nego dva premijera“, rekao je Striting u osvrtu na Gordona Brauna, britanskog premijera od 2007. do 2010. godine, kao i na Starmera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com