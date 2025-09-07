Britanska vlada razmatra smeštaj migranata na vojnim lokacijama usred priliva ljudi koji prelaze Lamanš u Veliku Britaniju u čamcima, a više od 1.000 je stiglo u subotu.

Oko 1.097 migranata stiglo je u subotu u Veliku Britaniju opasnim prelaskom, čime je broj dolazaka ovom rutom od početka godine porastao na više od 30.000, prema podacima britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Laburistička vlada premijera Kira Starmera (Keir) bori se da održi svoje obećanje da će zaustaviti talas migranata i nalazi se pod pritiskom krajnje desničarske Reformske stranke, koja vodi u anketama.

Nova ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud (Shaban Mahmood), imenovana u petak u velikoj rekonstrukciji vlade, smatra da je veliki i „neprihvatljiv“ broj migranata stigao u zemlju.

„Zaštita granica je moj prioritet kao ministarke unutrašnjih poslova i istražiću sve opcije da uspostavim red u našem imigracionom sistemu“, rekla je ona i dodala da će deportacije migranata u Francusku, u skladu sa bilateralnim sporazumom postignutim u julu, početi „odmah“.

Ministar odbrane Džon Hili (John Healy) rekao je danas da vlada radi „na potencijalnoj upotrebi vojnih i drugih objekata“ za privremeni smeštaj tražilaca azila.

Dolasci migranata opterećuju već prenatrpan sistem azila, primoravajući vlade da smeštaju tražioce azila u hotelima o trošku poreskih obveznika.

Već nekoliko meseci, skupovi protiv te vrste smeštaja održavaju se ispred nekih od ovih objekata širom Engleske.

Starmer je obećao da će prestati da koristi hotele do 2029. godine, a njegova vlada već tvrdi da je njihov broj prepolovljen od septembra 2023. godine.

Dve bivše vojne baze su već useljene pod prethodnom konzervativnom vladom i u njima se nalazi nekoliko stotina tražilaca azila. Tu praksu su kritikovale grupe za podršku migrantima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com