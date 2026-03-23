Britanski komentator: Predlog Vučića i Rame najbolji put za sprečavanje nestabilnosti Balkana i EU

Predlog Aleksandra Vučića i Edija Rame da države kandidati za članstvo u EU postanu deo jedinstvenog tržišta i bezvizne šengenske zone je najbolji put za sprečavanje nestabilnosti na Zapadnom Balkanu i Evropi, ocenio je Toni Barber, dugogodišnji urednik za Evropu i kolumnista Fajnenšel tajmsa.

“Sa stanovišta praktične politike, punopravno članstvo u EU će verovatno ostati nedostižno u bliskoj budućnosti, učvršćujući nestabilnost u regionu Evrope gde EU to najmanje može sebi da priušti. Najbolji put napred je sprovođenje plana Vučić-Rama, pokazujući ljudima i na Zapadnom Balkanu i u EU da je zajednička budućnost na obostranu korist,” ocenio je Barber u autorskom tekstu za briselski portal Eualajv (eualive.net).

Povodom inicijative predsednika Srbije i premijera Albanije, koju su izneli u zajedničkom članku u Frankfurter Algemajne Cajtungu krajem februara, Toni Barber navodi da „takve ideje već kruže u Briselu, kao i u Berlinu i Parizu“.

„Argumenti u njihovu korist su dvostruki. Prvo, ekonomska integracija bi koristila i zapadnom Balkanu i postojećim zemljama EU. Drugo, novi pristup bi izbegao nezgodna pitanja kao što su promena sastava Evropske komisije, dodavanje članova Evropskom parlamentu, izmena načina glasanja u EU i, pre svega, davanje prava veta novim članicama“, naveo je on.

Prema rečima britanskog komentatora, predlog Vučića i Rame “ne treba shvatiti kao zamenu za punopravno članstvo u EU, što mora ostati dugoročni cilj za zapadni Balkan”.

On dodaje da neće biti jednostavno za sve zemlje regiona da ispune uslove čak i za ulazak na jedinstveno tržište i da je još uvek potrebno mnogo napornog rada na reformama.

„Iako nova istraživanja pokazuju da su zemlje Zapadnog Balkana otprilike tamo gde su bili i drugi kandidati prilikom pristupanja i dalje će biti potrebno mnogo napornog rada na reformama“, naveo je Barber.

Medjutim, dodao je on, projekat proširenja EU je područje gde Evropljani „imaju moć da oblikuju događaje u svoju korist“ a region Balkana treba da bude prioritet EU kada je reč o proširenju.

Barber podseća da samo jedna članica EU može blokirati kolektivne akcije EU korišćenjem veta, što čini druge države EU „nervoznim zbog buduće paralize ako bi šest ili više zemalja ušlo u blok, sve sa pravom veta“. „Inicijativa Vučić-Rama nastoji da ublaži ove strahove“, dodao je on.

„Neuspeh u proširenju ostaviće zemlje koje žele da se pridruže EU ranjivim na unutrašnje tenzije i spoljno mešanje. To će, zauzvrat, potkopati bezbednost kontinenta u celini. Ohrabrujuće je da i EU i neke zemlje kandidati konačno razmišljaju o proširenju na dovoljno kreativan način da omoguće dovođenje mnogih ambicioznih članica pod kišobran EU već za pet godina“, ocenio je Toni Barber.

(Beta)

