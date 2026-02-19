Britanski kralj podržava istragu protiv svog brata: Pravda mora biti zadovoljena

Kralj Čarls Treći izjavio je danas da pravda mora biti zadovoljena u istrazi protiv njegovog brata, Endrua Mauntbatena Vindzora.

Princ Endru, kome je oduzeta titula nakon što je u javnosti povezan sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, danas je uhapšen.

Kralj je u saopštenju naveo da je vest primio s najdubljom zabrinutošću i da veruje da sledi potpuni, pravičan i ispravan proces, u okviru kojeg će nadležni organi istražiti slučaj na odgovarajući način.

„U ovom procesu oni imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju. Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da se sprovede“, naveo je u saopštenju koje je preneo BBC i dodao da dalje neće komentarisati tu temu.

Bivši britanski princ Endru uhapšen je pod sumnjom za nesavesno ponašanje na javnoj funkciji. Policija je potvrdila hapšenje, ali nije saopštila identitet uhapšenog.

Endru, okarakterisan kao omiljeni sin njegove majke, kraljice Elizabete Druge, dugo pravi probleme britanskoj kraljevskoj porodici, a uhapšen je na 66. rođendan. Njemu je prethodno oduzeta titula jer je povezan sa Epstinom.

On je prvi visoki član britanske kraljevske porodice u modernoj istoriji koji je uhapšen, piše AP.

Rođen 1960. godine kao princ, drugo dete kraljice i njenog supruga, princa Filipa. Njegov stariji brat, Čarls, bio je predodređen za presto, a Endru je odabrao klasičan put mlađih kraljevskih sinova – vojnu službu.

Nakon 22 godine službe u Kraljevskoj mornarici, uključujući borbene operacije kao helikopterski pilot tokom Falklandskog rata 1982. godine, Endru je 2001. godine postavljen za specijalnog predstavnika Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

Trenutna policijska istraga odnosi se na taj period i temelji se na dokumentima iz Epstinovih dosijea koji su nedavno objavljeni, a koji sugerišu da je Endru prenosio zvanične vladine dokumente preminulom seksualnom prestupniku i finansijeru dok je bio trgovinski izaslanik.

Bivši princ nije optužen za bilo kakav zločin, a dugo je negirao bilo kakvo nedolično ponašanje u vezi sa svojom komunikacijom sa Epstinom.

Mauntbaten Vindzor se zbog rastućih zabrinutosti zbog veza sa Epstinom povukao sa funkcije trgovinskog izaslanika 2011. godine. Epstin je 2008. godine osuđen na 18 meseci zatvora zbog priznanja krivice za podsticanje maloletnica na prostituciju.

Nekada predmet medijske fascinacije zbog svog ljubavnog života, kog su tabloidi zvali „Požudni Endi“ (Randy Andy), postao je tema zbog finansijskih problema i veza sa sumnjivim osobama, uključujući Epstina.

Nakon što je Epstin ponovo uhapšen 2019. godine, Endru je dao intervju za BBC, u kojem je pokušao da objasni svoj odnos sa Epstinom. Intervju je izazvao kontraefekat – kritikovan je zbog neverovatnih objašnjenja i nesposobnosti da pokaže empatiju prema žrtvama Epstina.

Zbog negativnih reakcija, Endru je 20. novembra 2019. godine objavio da se povlači sa svih javnih dužnosti „na neodređeno vreme“.

U avgustu 2021. godine, jedna od Epstinovih žrtava, Virdžinija Đufre, tužila je bivšeg princa sudu u Njujorku, tvrdeći da je imao seksualne odnose sa njom dok je bila maloletna. On je negirao optužbe, ali mu je oduzeto sve što se odnosilo na vojnu službu i kraljevski dobrotvorni rad.

Na kraju je postigao nagodbu u ovom slučaju za iznos koji nije otkriven. Iako nije priznao da je učinio bilo šta pogrešno, priznao je da je Đufre žrtva trgovine ljudima. Ona je umrla od samoubistva u aprilu 2025. godine, u 41. godini života.

To nije bio kraj priče. Nakon što su prošle godine procurili imejlovi koji pokazuju da je Endru ostao u kontaktu sa Epstinom duže nego što je ranije tvrdio, kralj Čarls Treći je oduzeo svom bratu titulu princa i ostale počasti, kao i njegov dom u Vindzoru.

On se sada nalazi u policijskom pritvoru.

I dalje je osmi u redu za britanski tron.

(Beta)

