Britanski kralj pozvao na ljubaznost i jedinstvo u božićnoj poruci usred globalnih konflikta

U svom godišnjem božićnom obraćanju iz Vestminsterske opatije, Čarls je rekao da božićna priča o mudracima i pastirima koji putuju kroz noć da bi pronašli svog spasitelja pokazuje kako se može pronaći snaga u „druženju i ljubaznosti“.
„Do danas, u vremenima neizvesnosti, ove načine života sve velike vere cene i pružaju nam duboke izvore nade, otpornosti u suočavanju sa nedaćama. To je mir kroz oproštaj, jednostavno upoznavanje naših komšija i iskazivanje poštovanja jedni prema drugima, stvaranje novih prijateljstava“, rekao je Čarls.
Britanski kralj je rekao da se sa velikom raznolikošću zajednica, može pronaći snaga da ispravno pobedi pogrešno.
Govor, koji je završen božićnom pesmom koju je otpevao ukrajinski hor, dolazi u trenutku kada evropski lideri okupljaju podršku Ukrajini usred znakova da američki predsednik Donald Tramp (Trump) gubi strpljenje sa tradicionalnim evropskim saveznicima Amerike.
Čarls izabrao je Vestminstersku opatiju za mesto svog božićnog prenosa kako bi istakao temu hodočašća koja se provlačila kroz njegov govor.
Opatija, poznata kao mesto krunisanja i kraljevskih venčanja, takođe je u centru godišnjeg hodočašća u čast Edvarda Ispovednika, jednog od ranih kraljeva Engleske koji je postao svetac 1161. godine.
„Hodočašće je reč koja se danas manje koristi, ali je od posebnog značaja za naš savremeni svet, a posebno za Božić. To je putovanje napred u budućnost, a istovremeno putovanje nazad da bismo se setili prošlosti i učili iz njenih lekcija“, rekao je britanski kralj.
Čarls i njegova porodica su ranije danas peške krenuli na misu u crkvi Svete Marije Magdalene na kraljevom privatnom imanju Sandringem, oko 160 kilometara severno od Londona.
Božićnu poruku monarha prate milioni ljudi u Velikoj Britaniji i širom Komonvelta, udruženja od 56 nezavisnih nacija, od kojih većina ima istorijske veze sa Britanijom.
Unapred snimljeni govor emituje se u 15.00 po londonskom vremenu, kada mnoge porodice uživaju u svom tradicionalnom božićnom ručku.
(Beta)
