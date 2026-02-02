Britanski lord Mendelson suočen sa pozivima da podnese ostavku zbog veza sa Epstinom

Poznati britanski političar i nekadašnji evropski komesar, lord Piter Mendelson (Peter Mandelson), suočio se danas sa pozivima da podnese ostavku i na mesto člana Doma lordova, posle novih otkrića o njegovoj povezanosti sa američkim moćnikom Džefrijem Epstinom, pedofilom i silovateljem.

Dan pošto je Mendelson napustio vladajuću Laburističku partiju, njen lider Kir Starmer, britanski premijer, pozvao ga je da podnese ostavku i na mesto člana Doma lordova, gornjeg doma britanskog parlamenta, u koji je doživotno imenovan 2008. godine. Ako bi podneo ostavku, automatski bi mu bila oduzeta i plemićka titula – Lord Mendelson, koju je tada dobio, navodi Asošiejted pres.

Ako odbije da podnese ostavku, izbacivanje Mendelsona iz Doma lordova bilo bi poduži proces, u kojem bi parlament morao da usvoji zakon. Takav proces je poslednji put pokrenut pre više od 100 godina, radi oduzimanja titula aristokratama koji su stali na stranu Nemačke u Prvom svetskom ratu.

Starmer je imenovao Mendelsona za ambasadora u Vašingtonu u februaru 2025. godine, na početku drugog mandata predsednika SAD Donalda Trampa, ali ga je smenio već u septembru pošto su objavljeni mejlovi iz kojih se vidi da je imao prijateljski odnos sa Epstinom i nakon što je on priznao krivicu pred sudom 2008. godine.

Sada, nakon novih otkrića, 72-godišnji Mendelson se, poput drugih moćnih ljudi, uključujući bivšeg britanskog princa Endrjua Mauntbatena-Vindzora, brata kralja Čarlsa Trećeg – suočava sa zahtevima da otkrije prirodu svog odnosa sa pokojnim Epstinom.

Starmer se takođe suočava sa pritiskom – da privoli britanskog lorda da svedoči u SAD o tome šta je znao o aktivnostima Epstina, koji se dovodi u vezu sa podvođenjem, silovanjem i drugim oblicima seksualnog nasilja nad stotinama devojčica i žena.

Mendelson, koji je imao burnu političku karijeru, juče je podneo ostavku na članstvo u Laburističkoj partiji, posle novih tvrdnji da je pre dve decenije primio novac od Epstina.

On je rekao da je podneo ostavku „jer ne želi da izaziva dalje sramoćenje“ Laburističke partije svojim vezama sa pokojnim pedofilom, ali je negirao optužbe koje proističu iz više od tri miliona stranica dokumenata iz dosijea o Epstinu, koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Epstin je u avgustu 2019. izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji, dok je čekao suđenje po američkim federalnim optužbama za seksualno zlostavljanje desetina devojaka. On je 2008. izbegao federalno krivično gonjenje tako što je priznao krivicu po dve tačke optužnice savezne države Florida – nagovaranje deteta na prostituciju i podvođenje prostitutke.

Među dokumentima iz dosijea o Epstinu, objavljenim u petak, nalaze se stotine poruka koje je on razmenio sa Mendelsonom. Poruke svedoče o toplom odnosu britanskog političara sa Epstinom, koga je 2003. nazvao „najboljim prijateljem“.

Nekoliko dokumenata se odnosi na Epstinove isplate Mendelsonu ili njegovom tadašnjem partneru, Rejnaldu Avili da Silvi, sa kojim se venčao 2023. posle 27 godina veze. Iz dokumenata proizlazi da je Epstin uplatio Mendelsonu 75.000 dolara, u tri transakcije od po 25.000 dolara, 2003. i 2004. godine.

Mendelson je doveo u pitanje autentičnost bankovnih izvoda. U pismu upućenom Laburističkoj partiji, kojim je podneo ostavku na članstvo u stranci, Mendelson je naveo da se ne seća da je primio taj novac i da će to istražiti.

„Dok to radim, ne želim da izazivam dalje sramoćenje Laburističke partije i zato se povlačim iz stranke“, naveo je i dodao da želi da „ponovi izvinjenje ženama i devojkama čiji je glasove trebalo čuti mnogo ranije“.

Među objavljenim dokumentima su i mejlovi razmenjeni 2009. godine. Na osnovu njih deluje da je Mendelson, tadašnji ministar u britanskoj vladi, rekao Epstinu da će lobirati kod drugih članova vlade da smanje porez na bonuse bankara.

Dokumenti takođe sugerišu da je Mendelson slao Epstinu detalje osetljivih razgovora u britanskoj vladi posle izbijanja svetske finansijske krize 2008. godine.

Starmer je danas naredio državnoj službi da sprovede „hitnu proveru“ svih Mendelsonovih kontakata sa Epstinom u vreme dok je bio član vlade.

Među dokumentima je i fotografija na kojoj se vidi kako Mendelson u košulji i donjem vešu stoji pored neidentifikovane žene u ogrtaču.

Mendelson je decenijama bio važna figura, iako kontroverzna, u Laburističkoj partiji. Važio je za veštog političkog delatnika – kritičari bi rekli nemilosrdnog, a umeće u bavljenju političkim intrigama donelo mu je nadimak „Princ tame“, navodi AP.

Bio je arhitekta povratka laburista na vlast 1997. godine, koji je podrazumevao zamenu dotadašnjih levih ideja centrističkim „trećim putem“ pod tadašnjim liderom stranke Tonijem Blerom, britanskim premijerom od 1997. do 2007. godine.

Mendelson je bio i komesar Evropske unije za trgovinu, od 2004. do 2008. godine.

(Beta)

