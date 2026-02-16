Britanski ministar: Ruski gubici povećavaju zavisnost ruske vojske od stranih boraca

Rusija se sve više oslanja na strane borce kako bi nastavila svoju ofanzivu u Ukrajini, a njeni gubici sada prevazilaze njen kapacitet regrutovanja, izjavio je britanski ministar odbrane Džon Hili (John Healy), prenela je danas agencija Blumberg (Bloomberg).

Hili je rekao da je Kijev naneo više gubitaka ruskim snagama nego što je Moskva uspela da regrutuje novih boraca u poslednja dva meseca.

Britanski ministar je to rekao pozivajući se na informacije koje je pružio ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov.

Hili je dodao da se ruska vojska sada oslanja na „hiljade“ stranih regruta, posebno iz Indije, Pakistana, Nepala, Kube, Nigerije i Senegala, često „regrutovanih pod lažnim izgovorima“.

On je procenio broj severnokorejskih vojnika koji se bore uz Moskvu na oko 17.000.

Posle gotovo četiri godine rata, borbe su i dalje koncentrisane duž linije fronta od 1.200 kilometara, sa malo značajnih teritorijalnih dobitaka od prve godine sukoba.

Ruski gubici, koje zapadni zvaničnici procenjuju na više od 1,2 miliona mrtvih i ranjenih, dovode u pitanje narativ Kremlja o neizbežnoj pobedi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pomenuo je 30.000 ruskih vojnika poginulih u januaru i nagovestio da će ruski predsednik Vladimir Putin na kraju biti primoran da reaguje na razmere gubitaka.

Prema Londonu, povećana ukrajinska upotreba dronova doprinela je većim ruskim gubicima na određenim delovima fronta, gde je odnos dostigao čak 25 ruskih vojnika poginulih ili ranjenih po Ukrajincu.

„Putin želi da ostavi utisak neizbežnog napretka, ali je slabiji i više zavisi od stranih boraca nego ranije“, dodao je Hili.

(Beta)

