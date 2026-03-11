Britanski premijer Starmer bio upozoren na rizike prijateljstva ambasadora Mendelsona s Epstinom

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je bio upozoren na to da prijateljstvo Pitera Mendelsona sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom, sada pokojnim Džefrijem Epstinom, izlaže riziku ugled njegovu vlade, ali je on ipak imenovao Mendelsona za ambasadora u SAD, pokazuju dokumenta koja su danas objavljena pod pritiskom britanskih poslanika.

Starmer je smenio Mendelsona posle devet meseci na ambasadorskoj funkciji pošto su se pojavili novi detalji o njegovom prijateljstvu sa Mendelsonom.

Premijer se sada suočava s političkom olujom zbog tog imenovanja. Preživeo je neposrednu opasnost, ali i dalje stoji na nesigurnim nogama, iako Epstina nikada nije upoznao niti je umešan u Epstinova nedela.

Novoobjavljena dokumenta pokazuju da je premijer ignorisao „crvene zastavice“ na koje mu je ukazivalo njegovo osoblje u vreme kada je sposobnog, ali kontroverznog Mendelsona postavljao na najvažnije diplomatsko mesto – ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu.

Zabrinutost je vidljiva u dokumentu poslatom Starmeru u decembru 2024. godine dok je razmatrao imenovanje ovog viđenog poslanika Laburističke stranke.

Izveštaj o dubinskoj analizi, koji su sastavili civilni službenici, sumirao je vezu Mendelsona sa Epstinom koja je počela najranije 2002. godine – kada je Mendelson „omogućio“ sastank Epstina i tadašnjeg premijera Britanije Tonija Blera – i trajala je do 2019. godine, kada se Epstin navodno ubio u američkom zatvoru čekajući još jedn o suđenje.

U dokumentu se navodi da je „Mendelson, po izveštajima, odsedao u Epstinovoj kući dok je ovaj bio u zatvoru u junu 2009. godine“ zbog seksualnih prestupa koji uključuju maloletna lica, a pominje se i izveštaj iz 2019. godine koji je naručila banka Džej-Pi Morgan, a u kojem se navodi da je Epstin imao „naročito blizak odnos“ sa tadašnjim princem Endrjuom i sa Mendelsonom.

Pominju se i problemi sa Mendelsonovom reputacijom koji nemaju veze sa Epstinom, a potiču iz njegovog rada u prethodnoj laburističkoj vladi – bio je dva puta primoran da podnosi ostavke – a i iz njegovog angažmana u Global kaunselu, lobističkoj firmi kojoj je bio suosnivač.

Ministar u Starmerovoj vladi Daren Džouns rekao je danas da, uprkos onome što piše u novoobjavljenim dokumentima, dubinska analiza „nije bacila svetlost na dubinu i obim“ Mendelsonovog prijateljstva sa Epstinom.

Po njegovim rečima, Mendelson je lagao Starmera o tom svom prijateljstvu.

„Piteru Mendelsonu nikada nije trebalo da bude omogućena privilegija predstavljanja ove države“, rekao je Džouns pred donjim domom Britanskog parlamenta, i istakao da premijer „duboko žali“ zbog toga što je Mendelsonu „verovao na reč“ i da je to „bila greška“.

Starmer je otpustio Mendelsona u septembru pošto su objavljena dokumenta koja su pokazala da je održavao veze sa Epstinom i pošto je Epstin 2008. godine osuđen zbog seksualnih prestupa.

Potom je Ministarstvo pravde SAD objavilo u januaru ogromnu količinu novih dokumenata iz nepresušnog „Dosijea Epstin“, i tamo su se pojavili novi detalji o Mendelsonovim vezama sa Epstinom.

Zbog toga su se u britanskoj javnosti javila nova pitanja o Starmerovom rasuđivanju. Protivnici laburista, ali i neki članovi Laburističke partije zatražili su tada da premijer podnese ostavku.

Najnovija dokumentacija ima 147 strana i objavila ju je britanska vlada pod pritiskom poslanika, kako bi se videlo šta je uticalo na Starmera da postavi Mendelsona za ambasadora u SAD na samom početku drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa.

Vlada u Londonu smatra da dokumentacija pokazuje da je Mendelson dovodio zvaničnike u zabludu.

U njoj se pominje da je Mendelson ispitivan o svojoj vezi sa Epstinom, i da je premijerov direktor za komunikacije bio „zadovoljan odgovorima“.

Ti odgovori još nisu objavljeni zbog policijske istrage koja se vodi. Mendelson je nakratko bio i uhapšen prošlog meseca usled tvrdnji da je pre petnaestak godina osetljive vladine informacije davao Epstinu koji je izgleda prijateljevao s finansijerima i razmenjivao informacije koje se mogu dobro unovčiti na poslovnom tržištu.

Međutim, dokumentacija pokazuje i da je, posle Mendelsonovog otpuštanja, britanski nacionalni savetnik za bezbednost Džonatan Pauel rekao Starmerovom advokatu da je, pored ostalog, postavljao pitanja o Mendelsonu i njegovoj reputaciji i da je ustanovio da je proces njegovog imenovanja bio „čudnovato zbrzan“.

Lider opozicionih Liberalnih demokrata Ed Dejvi je danas ocenio da je Starmer imao „katastrofalan propust u prosuđivanju“, a poslanik opozicionih konzervativaca Aleks Burghart je ocenio da je Mendelson možda i lagao premijera „ali ga (premijera) nije lagala dokumentacija iz ove dubinske analize“, te proizlazi da kako god bilo, Starmer jeste odgovoran.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com