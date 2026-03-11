Brkić (SRCE): Droga u Ambasadi Srbije u Lisabonu loš spoljnopolitički signal

Navodi da je 2020. godine u Ambasadi Srbije u Lisabonu čuvan kokain nisu dobri za međunarodnu reputaciju Srbije i daju loš spoljnopolitički signal, ocenio je danas potpredsednik opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Mihailo Brkić.

On je u podkastu „U centar“ ocenio da je „malo verovatno“ da ambasador Srbije u to vreme u Lisabonu Oliver Antić koji je poginuo 2022. kada je pao s litice u blizini portugalskog grada Kaškaiša, „nije znao da je zgrada Ambasade sigurna kuća za skladištenje narkotika, što je javnost saznala posle (nedavnog) otkrivanja Skaj prepiski iz Crne Gore“.

„Imajući u vidu ove silne zaplene u Srbiji, dovodi se svakako u određenu sumnju sve to što se desilo. Takve stvari bacaju lošu sliku generalno, ne samo o jednoj tehničkoj stvari kad je u pitanju diplomatska mreža, nego daju i loš spoljnopolitički signal. Takve stvari sigurno nisu dobre za međunarodnu reputaciju jedne zemlje“, naveo je Brkić, prenela je stranka SRCE.

Podgoričke Vijesti su objavile 3. marta da su pripadnici kriminalnih organizacija koji su koristili Skaj sistem za dopisivanje, navodno komunicirali i o skrivanju pošiljki kokaina u Ambasadi Srbije u Lisabonu.

(Beta)

