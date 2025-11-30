Broj poginulih u požaru u stambenom kompleksu u Hongkongu porastao na 146

Broj poginulih u socijalnom stambenom kompleksu zgrada u Hongkongu, u Kini, porastao je danas na 146 pošto je još tela nađeno u izgorelim zgradama.

Građani dolaze i čekaju u redu da se poklone, polože cveće i izgovore kratke molitve ili ostave pisane poruke na mestu katastrofe, među najgorim u istoriji Kine.

U kompleksu je bilo mnogo starijih ljudi, a među poginulima je i sedam Indonežana.

Poginula je i jedna kućna pomoćnica s Filipina, a 12 ih je nestalo te su danas stotine Filipinaca na pešačkoj ulici u centru Hongkonga pevale verske pesme i molile se za poginule u požaru.

Jedinica hongkonške policije za identifikaciji žrtava katastrofa detaljno pretražuje zgrade kompleksa višespratnica i u stanovima i na krovovima nalazi tela.

Još 100 ljudi se vodi kao nestalo a 79 je povređeno, rekao je novinarima šef te službe Čeng Ka-čun.

Zgrade su strukturno čvrste uprkos požaru, dodao je on.

Za sada je njegov tim pretražio četiri od sedam izgorelih zgrada od ukupno osam u stambenom kompleksu zgrada s po 31 spratom u Tai Pou, predgrađu blizu granice Hongkonga sa kopnenom Kinom, izgrađenom 1980-ih. Kompleks ima gotovo 2.000 stanova s više od 4.600 stanara.

Osam zgrada u kompleksu u predgrađu Tai Po se zapalilo tokom renoviranja, te su bile obavijene skelama od bambusa i najlonskim mrežama, a prozori pokriveni panelima od stiropora. Vlasti istražuju da li su time prekršeni propisi za zaštitu od požara.

Uz to su spacioci našli da su bili ugrađeni neispravni uređaji za uzbunu zbog požara, rekao je Andi Jeung direktor Honkonške vatrogasne službe.

Vlada je saopštila da je požar pokazao velike bezbednosne propuste u upravljanju tim projektom obnove.

Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama je u Pekingu najavilo inspekcija visokih zgrada širom Kine da bi se utvrdile i otklonile opasnosti od požara.

Zvaničnici Hongkonga su u subotu objavili da su naredili obustavljanje 28 građevinskih projekata koje radi ista kompanija, „Prestige Construction and Engineering Company“, da bi se obavila provera njihove bezbednosti.

Troje ljudi, među kojima direktor kompanije koja je izvodila rekonstrukciju i konsultat inženjerske firme su uhapšeni i osumnjičeni za ubistva iz nehata.

Vlasti za borbu protiv korupcije su uhapsile još osam osumnjičenih, uključujući izvođače radova na skelama, direktore inženjerske konsalting firme i direktore projekta renoviranja.

Preliminarna istraga pokazala je da je požar počeo u sredu popodne na skelama na nižim spratovima jedne od zgrada i brzo se proširio unutra kako je vatra zahvatala panele od stiropora i izbijala prozore, rekao je Kris Tang sekretar za bezbednost Hongkonga.

Požar se proširio na susedne zgradu i uskoro je gorelo sedam od ukupno osam u tom socijalnom kompleksu subvencionisanog stanovanja.

(Beta)

