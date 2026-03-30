Brojni otkazi zbog smanjenja državnih subvencija za reciklažu

Fabrike koje su u Srbiji upošljavale 15.000 ljudi prinudno su smanjile broj zaposlenih za 70 odsto nakon što su 1. januara Uredbom Vlade Srbije ukinuta podsticajna sredstva za tretman posebnih tokova otpada, izjavio je direktor kompanije "E-reciklaža" iz Niša Ninoslav Milenković.

On je za agenciju Beta rekao da je više hiljada ljudi ostalo bez posla i egzistencije, što je uslovilo gašenje radnih mesta i u srodnim delatnostima.

Prema njegovim rečima, fabrike za reciklažu prestale su da rade i da preuzimaju takozvane „posebne tokove otpada“ zbog čega u protekla tri meseca nije preuzeto za reciklažu oko 30.000 tona elektronskog i električnog otpada, ulja, baterija, akumulatora, starih guma i drugog otpada.

„S obzirom da za 2026. godinu ne postoji rešenje pokrivanja troškova tretmana, 120.000 tona otpada će samo u 2026. godini završiti u životnoj sredini i potencijalno izazvati ekološku katastrofu“, naglasio je Milenković.

Prema njegovim rečima, ukoliko se sistem reciklaže ne uspostavi na jasan i održiv način, sledeći problem koji nas očekuje nije samo unutrašnji, već i eksterni.

„Matične kompanije proizvođača koji posluju u Srbiji već traže dokaz da je poslednji kilogram otpada zbrinut u skladu sa propisima. To nije moguće obezbediti u okviru postojećeg ograničenja državne pomoći“, kazao je Milenković.

(beta/cmg)

