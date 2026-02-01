Brolj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Jedan osamnaestogodišnji državljanin Švajcarske umro je u bolnici u Cirihu od povreda u požaru tokom dočeka Nove godine u Kran Montani, čime je broj žrtava porastao na 41 mesec dana posle te tragedije.

Švajcarski javni tužilac je to objavio i u sanašnjem saopštenju dodao da neće davati dalje informacije o statusu istrage.

Istražitelji su ranije rekli da samtraju da su prskalice-sveće na vrhovima boca šampanjca zapalile zvučnu iolaciju na plafonu prepunog bara „Le Konstelasion“ 1. januara. Vlasti ispituju da li je materijal za zvučnu izolaciju na plafonu bio u skladu sa propisima i da li je bila dozvoljena upotreba prskalica bile u baru gde inspekcije protivpožarne zaštite nije bilo od 2019. godine.

Švajcarski tužioci su pokrenuli krivičnu istragu protiv vlasnika – francuskog para Žaka i Džesike Moreti osumnjičenih za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata.

Sud u jugozapadnom regionu Vale je 12. januara odredio tri meseca pritvora za Žaka Moretija, ali je 23. januara naredio njegovo puštanje uz kauciju.

Sa skijaškim stazama na velikim nadmorskim visinama oko 3.000 metara u srcu regiona Vale, Kran-Montana je glavno odredište i za turizam i za međunarodna takmičenja u alpskom skijanju, od kojih je jedno održano danas uz istaknute poruke saučešća zbog pogibije u požaru.

(Beta)

