Brzi putnički voz ubio sedam slonova na pruzi u Indiji

Sedam divljih azijskih slonova je poginulo, a jedan mali je povređen kada se brzi putnički voz sudario sa krdom koje je prelazilo prugu u severoistočnoj indijskoj saveznoj državi Asam, saopštile su lokalne vlasti.

Mašinovođa je uočio krdo od oko 100 slonova i iskoristio kočnice za slučaj opasnosti, ali je voz ipak udario u neke od životinja, rekao je portparol Indijskih železnica Kapindžal Kišor Šarma za Asošijejted pres.

Pet vagona i lokomotiva su iskliznuli iz šina nakon sudara, ali nije bilo ljudskih žrtava, rekao je Šarma.

Veterinari su izvršili obdukcije na uginulim slonovima, koji bi naknadno trebalo da budu sahranjeni.

Mesto nesreće je šumovito područje oko 125 kilometara jugoistočno od glavnog grada Asama, Gvahatija.

Voz Radždani Ekspres, koji je saobraćao iz Sairanga u državi Mizoram koja se graniči sa Mjanmarom, bio je na putu ka glavnom gradu Nju Delhiju sa 650 putnika kada je udario u slonove.

Sudari vozova i divljih slonova nisu retki u Asamu, gde živi oko 7.000 divljih azijskih slonova, što je jedna od najvećih koncentracija u Indiji. Od 2020. godine, najmanje desetak slonova je ubijeno na ovaj način.

Divlji slonovi često zalutaju u ljudska naselja u ovo doba godine, kada su pirinčana polja spremna za žetvu.

(Beta)

