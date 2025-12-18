Bugari protestovali zbog korupcije,traže fer izbore

Desetine hiljada ljudi su na ulicama glavnog grada, Sofije, i drugih gradova Bugarske zahtevale poštene izbore i nezavisno sudstvo koje može da se bori protiv rasprostranjene korupcije.

Ove demonstracije usledile su posle prošlonedeljnih izazvanih planovima Vlade za više poreze i povećanje državne potrošnje. Vlada je potom povukla sporni plan budžeta za 2026.godinu, ali se na kraju povinovala zahtevima naroda da podnese ostavku.

Najnoviji događaji ostavljaju bez budžeta za iduću godinu Bugarsku koja je u EU od 2007. godine, a ostala je i bez redovne vlade i to neposredno pre no što treba da se 1. januara pridruži evrozoni kao 21. članica i uvede evro kao sredstvo plaćanja.

Očekuje se da će predsednik Rumen Radev imenovati privremenu vladu i zakazati datum za prevremene izbore, osme od 2021. godine.

Demonstranti su večeras tražili slobodne i poštene izbore, a ne kompromitovane manipulisanjem glasačima, kupovanjem glasova i falsifikovanjem izbornih rezultata kao u prethodnoj kampanji.

U centru frustracija demonstranata je uloga bugarskog političara i oligarha Deljana Peevskog koga su sankcionisali i SAD i Velika Britanija i čija partija MRF je podržala koaliciju predvođenu partijom GERB doskorašnjeg premijera Bojka Borisova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com