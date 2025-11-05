Bugarska preuzela predsedavanje Strategijom EU za dunavski region

Bugarska je danas od BiH preuzela predsedavanje Strategijom EU za dunavski region (EUSDR), čiji će fokus biti na jačanje regionalne povezanosti i unapređenje koordinacije među državama učesnicama.

EUSDR je makro-regionalna inicijativa koju je EU pokrenula 2011. radi jačanja saradnje među 14 zemalja duž Dunava – od Nemačke do Crnog mora, uključujući Srbiju. Cilj je zajednički rad na održivom razvoju, boljoj povezanosti, čistijoj životnoj sredini i jačanju ekonomije.

Strategija obuhvata područja kao što su transport, energija, zaštita prirode, inovacije i obrazovanje. Poseban naglasak stavlja se na zelenu i digitalnu tranziciju te uključivanje lokalnih zajednica i civilnog sektora.

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković je rekao da je fokus BiH tokom predsedavanja bio na ekonomskim aspektima koji bi trebalo doprinesu razvoju njene ekonomije i rešavanju najvažnijeg problema – odlaska mladih.

„Fokusirali smo se na grane koje su prednosti naše zemlje i mislim da tu ima jako puno potencijala. Strategija je zanimljiva jer učestvuju zemlje članice EU i one koje pretenduju da to postanu i ta razmena iskustava može napraviti važne iskorake“, rekao je on u Sarajevu nakon što je predajom kormila simbolično bugarskom ministru za regionalni razvoj Ivanu Ivanovu predao predsedavanje.

U Sarajevu je u toku 14. Forum EUSDR, koji je završnica predsedavanja i održava se svake godine, te služi kao platforma za dijalog i razmenu iskustava kako predstavnika raznih nivoa vlasti, tako i preduzetnika, civilnog društva, mladih i drugih zainteresovanih strana.

„Dunav je više od reke, on spaja naše države. Spaja ljude i ekonomije od Crne šume (Schwarzwald) do Crnog mora. Simbol je evropskog jedinstva, brige, vekova istorije, kulture i saradnje“, rekao je novinarima Ivanov.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka je rekao da Strategija pomaže zemljama kandidatima za članstvo u EU da izgrade jaču regionalnu saradnju i obezbede vidljive benefite za građane.

„Zajedno možemo pretvoriti mogućnosti u realan progres za Zapadni Balkan i dunavski region. Članstvo u EU transformiše društvo, jača demokratiju, viziju kojoj smo posvećeni“, rekao je novinarima.

Glavni izazovi koje Strategija želi da reši su izrazita socio-ekonomska nejednakost, ekološki problemi, nedovoljna transportna povezanost, energetska sigurnost i odliv mozgova.

EUSDR povezuje Srbiju sa zemljama Dunavske regije, omogućavajući bolje transportne i infrastrukturne veze, pristup zajedničkim projektima i EU fondovima. Strategija podržava zaštitu Dunava i životne sredine, razvoj lokalne privrede, inovacija i turizma, kao i obrazovnu i kulturnu saradnju. Za Srbiju, EUSDR je i kanal za jačanje regionalne i evropske integracije kroz zajedničke inicijative.

