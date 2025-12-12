Bugarska uvodi evro iako je vlada u Sofiji pala zbog korupcije

Bugarska će od prvog januara moći da uđe u zonu evra iako je vlada u Sofiji podnela ostavku posle masovnih višenedeljnih demonstracija građana koji su negodovali zbog raširene korupcije u sistemu vlasti.

To je danas izjavio predstavnik Evropske komisije koji je, na pitanje novinara da li će pad vlade zaustaviti uvođenje evra u Bugarsku, istakao da su vlasti u Sofiji ispunile sve uslove da se u zemlji kao sredstvo plaćanja uvede evro.

Mediji u Evropskoj uniji su ocenili da je do ponovnog pada vlade u Bugarskoj, uzdrmanoj dugom političkom krizom, došlo posebno angažovanjem desetina hiljada mladih u okviru pokreta „Generacija Z“.

To je, pored ostalih, istakao francuski list „Mond“, a mnogi mediji su javili da bugarska vlada, optužena za sistemsku korupciju, nije mogla da izbegne ostavku pošto se sto i pedeset hiljada demonstranata okupilo sinoć samo u Sofiji.

Briselski portal „Euraktiv“ je preneo da su bugarski zvaničnici pokušali da ubede Evropsku komisiju da je vladina komisija za suzbijanje korupcije sad sposobna da deluje, ali to Brisel nije prihvatio.

Evropska komisija je nedavno obustavila isplatu 200 miliona evra iz fondova EU Sofiji, s obrazloženjem da nema dokaza o nezavisnosti vladine komisije za suzbijanje korupcije u Bugarskoj.

Komisija u Briselu je ocenila da ni usvajanje budžeta nije sprovedeno kako bi trebalo i time dala za pravo i građanima, sindikatima i opoziciji koji su negodovali jer u takvom postupku vlasti videli pretnju zloupotrebe.

Evorpska unija je 2019-e ukinula zaštitni Mehanizam za saradnju s Bugarskom i Rumunijom, uveden po ulasku ove dve zemlje u članstvo EU 2007-e, zato što je tad zaključeno da u te dve zemlje moraju dodatno da se uspostave i počnu da deluju tela za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, kao i da se sprovede reforma pravosudja.

I u Rumuniji su juče izbile demonstracije i protesti pošto su objavljeni video materijali o raširenoj korupciji u rumunskom pravosuđu, a 140 tužilaca i sudija, kao i politički lideri su zahtevali da se ti nalazi istraže do kraja.

(Beta)

