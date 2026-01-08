Bugarski diplomata predvodiće Trampov Odbor za mir u Gazi

Bivši izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok, bugarski diplomata Nikolaj Mladenov, izabran je da rukovodi Odborom za mir američkog predsednika Donalda Trampa koji će nadgledati primirje u Gazi, rekao je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

To je važan korak napred za Trampov mirovni plan za Bliski istok koji se razvija usporeno okako je u oktobru uspostavljeno krhko primrije, nakon više od dve godine borbi Izraela protiv palestinskog pokreta Hamas.

Netanjahu je vest objaio najavio nakon sastanka sa Mladenovim u Jerusalimu, pomenuvši ga kao „imenovanog“ generalnog direktora Odbora koji treba da nadgleda sprovođenje druge i daleko komplikovanije faze primirja.

Visoki američki zvaničnik, koji je tražio anonimnost, potvrdio je da je Trampova administracija odabrala 53-godišnjeg Mladenova.

Tramp je takođe rekao da će on predvoditi odbor.

Očekuje se da će sledeće nedelje doći i do drugih imenovanja, po rečima izraelskih i američkih zvaničnika koji su tražili anonimnost jer vest još nije javno objavljena.

Prema Trampovom planu, Odbor bi trebalo da nadgleda novu tehnokratsku palestinsku vladu, razoružavanje Hamasa, raspoređivanje međunarodnih snaga bezbednosti, dodatno povlačenje izraelskih trupa i rekonstrukciju Pojasa Gaze.

Mladenov je bivši bugarski ministar odbrane i spoljnih poslova koji je bio izaslanik UN u Iraku pre no što je imenovan za mirovnog izaslanika UN za Bliski istok što je bio od 2015. do 2020. godine.

Tada je imao dobre radne odnose sa Izraelom i često je radio na smanjenju tenzija između Izraela i Hamasa.

(Beta)

