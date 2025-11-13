Bugarski parlament poništio predsednikov veto na preuzimanje rafinerije ruskog Lukoila

Bugarski parlament je danas poništio veto predsednika Rumena Radeva na zakon koji Vladi omogućava da preuzme rafineriju ruske naftne kompanije Lukoil i da je proda da bi je zaštitila od sankcija SAD, javlja agencija Rojters.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija i Velika Britanija uvele su prošlog meseca sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft.

To je pojačalo pritisak na predsednika Rusije Vladimira Putina da obustavi invaziju Ukrajine, i ugrozilo poslovanje Rosnjefta i Lukoila u Evropi.

Poslanici u bugarskom Sobranju prošle nedelje odobrili su izmene zkaona kojima se komercijalnom menadžeru, kojeg postavlja Vlada, daju ovlašćenja da nadzire rad Lukoilove rafinerije u Bugarskoj nakon 21. novembra, sankcije SAD stupaju na snagu.

Prema tim izmenama, menadžer ako zatreba rafineriju može i da proda.

(Beta)

