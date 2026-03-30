Bujar Osmani: Oko 250.000 makedonskoj građana ima bugarski pasoš

Bivši ministar spoljnih poslova Severne Makedonije i potpredsednik opozicione Demokratske unije za integraciju Bujar Osmani objavio je da oko 250.000 makedonskih građana ima bugarski pasoš.

Osmani je to objavio na Fejsbuku (facebook.com/bujar.osmani.942) u tekstu, na albanskom i engleskom jeziku, u kojem je optužio vladajuću VMRO DPMNE premijera Hristijana Mickoskog da podriva proces integracija u Evropsku uniju (EU).

„Oko 250.000 građana je dobilo bugarske pasoše i pojedinačno uživaju prava EU. Oni imaju koristi, a da ih troškovi reformi ne zanimaju. Kada biračko telo dobije ‘šargarepu’, ono ne traži ‘štap'“, naveo je Osmani.

(Beta)

