Burno jutro u Prvoj niškoj gimnaziji: Smena direktora nije obavljena, intervenisala policija

U prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“ jutros je trebalo da dođe do primopredaje dužnosti v.d. direktora, ali to se nije dogodilo.

Radmila Stojiljković koju je Ministarstvo prosvete avgusta prošle godine postavilo na funkciju v.d. direktorke, nakon što je dotadašnja direktorka Vera Dujaković razrešena, nije prihvatila primopredaju i vraćanje funkcije prethodnoj v.d. direktorki.

Stojiljković je zbog medijskih ekipa, profesora i roditelja koji su se okupili u školskom holu pozvala policiju.

Upravni sud je prošle nedelje poništio odluku Ministarstva prosvete o razrešenju Dujaković sa funkcije direktorke Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, ocenjujući da je ona nezakonita.

Dujaković je 12. januara zvaničnim dopisom pozvala na primopredaju dužnosti Stojiljković, a kao krajnji rok za primopredaju dužnosti naveden je 14. januar u 8.30.

Stojiljković je odbila primopredaju dužnosti, a u uključenju u jutarnji program lokalne televizije bliske Srpskoj naprednoj stranci, kazala je da joj je upravo stiglo rešenje Ministarstva prosvete u kome je rečeno da je ona i dalje v.d. direktora škole.

Ona je kazala da je Dujaković jutros ušla u kancelariju i zatražila primopredaju dužnosti, ali da ona na to nije pristala.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je 18. avgusta prošle godine razrešio Dujaković funkcije direktorke, navodeći kao razloge sitne administrativno-tehničke propuste koje je utvrdila prosvetna inspekcija.

Dujaković je prošle nedelje izjavila da je Upravni sud poništio rešenje Ministarstva prosvete o njenom razrešenju i vratio ga Ministarstvu na ponovno odlučivanje.

To znači, kako je navela, njeno vraćanje na funkciju direktorke, odnosno da mandat nije ni prekidan, već se nastavlja od 19. avgusta.

„Ovakva odluka istovremeno znači da imenovanje sadašnje v.d. direktorke (Radmile Stojiljković) ne važi, pošto je ono deo poništenog rešenja Ministarstva“, izjavila je Dujaković.

Ona je podsetila da je imenovana za direktorku gimnazije „Stevan Sremac“ 30. juna 2023. na period od četiri godine, a rešenjem Ministarstva mandat joj je prepolovljen.

Gimnazija „Stevan Sremac“ najduže je bila u blokadi nastave od svih škola u Nišu u znak podrške studentskom protestu, a Dujaković je od početka javno podržavala svoje učenike i studentske zahteve.

Profesori, roditelji, učenici i građani Niša protestovali su 21. decembra prošle godine i tražili da se na mesto v.d. direktora vrati Dujaković.

Na protestu je istaknuto da je njena smena politička odmazda zaposlenima u školi zbog podrške studentima.

U školskom holu Prve niške gimnazije i dalje se nalaze brojne medijske ekipe, profesori i roditelji, a tu su pripadnici lokalne policije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com