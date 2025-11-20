Bursać: Zajednička lista opozicije i studenata izgubila bi više glasova nego što može da privuče

Viši naučni savetnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Dejan Bursać ocenio je da opozicija i studenti neće ići na zajedničkoj listi na narednim izborima, navodeći da bi zajednički izlazak na izbore bio loš, jer takva lista ne bi bila mobilizaciona.

„Izgubila bi više glasova nego što može da privuče. Međutim, to ne znači da ne može biti više lista na izborima koje međusobno sarađuju“, rekao je Bursać za nedeljnik Vreme.

Iz primera lokalnih izbora u Kosjeriću i Zaječaru, kako je naveo, definitivno se naučilo da mora da postoji neki nivo saradnje i koordinacije.

„Jasno mi je zašto studenti neće opoziciju na listi i to je jedan od razloga njihovog uspeha. Uspeli su da objedine i liberale i nacionaliste, leve i desne, proevropske i proruske građane. Ogroman deo tih ljudi sada hoće da glasa jer ih vidi kao novu priču, pošto su se mnogi od njih razočarali u pojedine stranke“, naveo je Bursać.

Sa druge strane, prema njegovim rečima, legitimno je da opozicija izađe na izbore iako su studenti rekli da ih ne žele, ali u tom slučaju mora da pokaže zrelost i da izađu na takav način da doprinesu pobedi nad režimom.

„Ne sme biti fragmentacije, već se moraju napraviti liste koje zaista mogu da pređu cenzus, ne sme biti međusobne percepcije svađe i raskola, što je bio problem u nekim izbornim ciklusima kada smo videli trvenja oko lista“, ocenio je on.

Dodao je da je najvažnije da ne sme biti napada na studentsku listu, iako smatra da će takvih poriva biti unutar dela opozicije, kako bi uzeli deo birača.

„Ali to taktički nije dobro. Ako napadate nekoga ko je postao politički i moralni autoritet za većinu vaših glasača, mogli biste još gore da prođete i dodatno izgubite glasače“, rekao je Bursać.

(Beta)

