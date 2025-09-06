Cajt: EU daje Vučiću odrešene ruke, a on Srbiju ubrzano vodi u autoritarizam

Sa stanovišta Evropske komisije, Srbija je najvažnija zemlja na Zapadnom Balkanu i ako uspe da uđe u EU, za sobom će povući i preostalih pet, manjih zemalja kandidata, ali je gorka realnost da se Srbija sve više udaljava u pravcu autoritarizma i taj se proces ubrzava, a Evropska unija uporno ćuti, piše danas nemački nedeljnik Cajt (Die Zeit).

Nedeljnik piše da u Srbiji mescima traju protesti zbog sveprisutne nekontrolisane korupcije, eklatantno lošeg vođenja privrede i zbog državne samovolje, i da su protesti mesecima bili mirni, ali da se „poslednjih nedelja sve češće vide prizori nasilja“.

„Policajci koji tuku, sa lanca pušteni huligani-batinaši, desetine hapšenja, otkazi profesorima koji učestvuju u protestima – i sve je to praćeno medijskim propagandnim aparatom koji demonstrante blati kao državne neprijatelje, lenštine i narkomane. Postalo je više nego jasno da predsednik Srbije sada igra na kartu čvrste ruke da bi opstao na vlasti“, piše Cajt.

List piše da se Vučić u martu ove godine sreo sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskg saveta Antonijom Koštom, i da su oni posle toga, iako njihov ton nije bio previše ljubazan, pohvalili reforme u Srbiji. „Vučić je nakon toga mogao mirno da se vrati u Beograd, sa spoznajom da ga vrh EU neće pustiti da padne. I u tome se do danas nije ništa promenilo“, piše Cajt.

„To iznenađuje i utoliko što Vučić već godinama, a na vlast je prvi put došao 2013. godine, korak po korak sistematski potkopava demokratiju u Srbiji. I to nije promaklo EU, barem jedna institucija je zazvonila na uzbunu – Evropski parlament“, piše Cajt.

Na pitanje zašto tako uporno drži Vučića, iz krugova oko Komisije godinama stiže isti odgovor, da je on jedina liderska osoba u Srbiji koja je sposobna da posluje, dakle i da realizuje sporazume.

„Međutim, Vučić do danas nije ništa uradio da reši konflikt sa Kosovom, a to je jedan od ključnih zahteva EU. A može se i opravdano sumnjati da on Srbiju zaista želi da uvede u EU. I previše rado i previše dugo se već udvara kineskom moćniku Si Đinpingu“, piše Cajt.

„Ipak, vođstvo EU i dalje daje Vučiću odrešene ruke. Čak i sada kada batinaši upadaju u Univerzitete u lovu na studente, kada policajci u borbenoj opremi pendrecima prebijaju demonstrante“, navodi nedeljnik.

Zašto Evropa ćuti može se, prema pisanju lista, kada se pomnije pogleda objasniti privrednim interesima. Cajt piše da je Srbija važna lokacija za takozvani niršoring (Nearshoring), dakle premeštanje evropske proizvodnje u obližnje susedne države. Uz te ekonomske, postoje i bezbednosno-politički razlozi, piše Cajt, navodeći kao primer kupovinu francuskih vojnih aviona Rafal.

I konačno, Srbja ima najveće rezerve litijuma u Evropi, piše Cajt, podsećajući da su zbog planirane eksploatacije litijuma u Srbiji 2021. godine izbili prvi veći protesti. Evropska komisija je 4. juna ove godine, kada su u Srbiji već trajali masovni protesti, svrstala njene rezerve litijuma na spisak 13 strateški važnih projekata sa retkim ineralima u trećim zemljama. „To je politička pobeda Vučića u trenutku kada se njegova moć iz temelja trese“, piše Cajt.

„Sve te hvalospeve treba posmatrati i u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu. Srbija je oduvek imala dobre odnose sa Rusijom. Istina, ona šalje municiju Ukrajini, iako nije sasvim jasno koliko i šta tačno. Ali ne učestvuje u sankcijama protiv Rusije. A kao zemlja kandidat za EU morala bi da se pridruži spoljnoj politici EU“, piše Cajt.

„S obzirom na takvu politike EU, ne treba da čudi što na masovnim protestima nema evropskih zastava“, konstatuje nedeljnik.

Nedeljnik u komentaru citira direktorku Evropskog fonda za Balkan Aleksandru Tomanić, koja na pitanje da li je EU izgubila Srbiju, kaže da to pitanje treba drugačije postaviti. „Naime, dešavanja u Srbiji pokazuju da je EU izgubila samu sebe. Ljudi izlaze na ulicu zbog demokratije, vladavine prava, slobodnih medija, dakle za evropske vrednosti“, Vučić odgovara pretnjama i silom, a Evropa ćuti, rekla je Tomanić.

(Beta)

