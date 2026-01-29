Car granica SAD naredio pripremu povlačenja agenata iz Minesote

Prvi čovek federalnih graničnih snaga SAD Tom Homan, poznat kao „Car granica“, rekao je danas novinarima u Mineapolisu u Minesoti da će ostati u tom gradu „dok bude problema“, ali i da je naredio imigracionim službenicima da izrade „plan povlačenja“ federalnih agenata pošto su u Mineapolisu ubili dvoje američkih građana, javlja Si-En-En (CNN).

Homan je rekao da je došao u Minesotu po zahtevu predsednika SAD Donalda Trampa da bi popravio stanje gde je u toku pobuna gbrađana protiv njegovih agenata.

Pošto su agenti Službe za carine i migracije (ICE) tokom akcija masovnog privođenja imigranata u Minesoti usmrtili u razmaku od par nedelja Rene Nikol Gud i Aleksa Pretija, došlo je do protesta širom SAD, kao i zahteva za smenjivanje šefa agenata Gregorija Bovina i ministarke za unutrašnju bezbednosti Kristi Noem.

„Nisam došao u Minesotu da poziram za fotografe ili da se nađem na naslovnim stranama. Ovde sam da tražim rešenja, i to je ono što ćemo da radimo“, rekao je Homan koji za svoj rad odgovara direktno Trampu, a već je razgovarao sa guvernerom te savezne države Timom Volcom.

Homan je priznao da federalne antiimigracione operacije nisu bile „savršene“ i rekao da će agenti ICE koji se ne ponašaju profesionalno biti pozvani na odgovornost „kao u svakoj drugoj federalnoj agenciji“.

U vezi sa povlačenjem federalnih agenata iz Minesote rekao je da će se to dogoditi, „na osnovu razgovora“ s guvernerom Volcom i državnim tužiocem te savezne države Kitom Elisonom.

Kazao je da su ICE vodi akcije samo protiv imigranata bez dokumenata koji su činili krivična dela i koji su pretnja po javnu i državnu bezbednost, ali je da iz SAD može biti deportvan i svako drugi ko je ilegalno prešao američku granicu.

Homan je izjavio da ni on i predsednik Tramp „ne žele da iko izgubi život“, ali je naglasio da „neprijateljska retorika i opasne pretnje i mržnja“ prema imigracionim agentima „moraju prestati“.

„Car granica“ je odbio da se izjasni o ubistvima koje su agenti počinili u Minesoti, pozvavši se na istrage koje su u toku.

(Beta)

