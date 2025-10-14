Časovi u pančevačkoj gimnaziji 30 minuta zbog štrajka zaposlenih

U Gimnaziji „Uroš Predić“ u Pančevu časovi su od danas skraćeni na 30 minuta, jer su zaposleni stupili u zakonski štrajk, preneo je portal 013 info.

Osnovni zahtev kolektiva je razrešenje v.d. direktora Radisava Milića.

Prošle nedelje nastava u pančevačkoj gimnaziji se nije odvijala jer su učenici izglasali blokadu čiji je cilj bio, kako su naveli, „pokretanje dijaloga i rešavanje konkretnih problema“ u školi.

Tim povodom oglasio se i Savet roditelja koji je izrazio zabrinutost zbog odluke da se Radisav Milić imenuje za v. d. direktora jer, kako ocenjuju, „ne ispunjava ni osnovne kriterijume lične i profesionalne podobnosti za vođenje jedne obrazovne ustanove“.

„Smatramo da školu treba da vodi osoba koja uživa poverenje zaposlenih, koja sa kolektivom ima korektan profesionalni odnos, i koju učenici poznaju i poštuju. U tom smislu, Savet roditelja podržava predlog zaposlenih da se za vršioca dužnosti direktora imenuje profesorka Vesna Milivojević, dugogodišnji član kolektiva, čiji dosadašnji rad i ugled u školi govore u prilog tome da bi takvo rešenje bilo u najboljem interesu svih“, ukazali su roditelji u saopštenju.

Višegodišnja direktorka Gimnazije Zorica Pomar podnela je početkom septembra ostavku, a na mesto v.d. direktora postavljen je Nikola Rikanović koji je na toj poziciji bio je samo dan. Rikanović je, ne dobivši podršku kolektiva, podneo ostavku i otišao na bolovanje.

Zbog nepostojanja uprave škole časovi su trajali 30 minuta, a organizovano je i nekoliko skupova podrške zaposlenima.

Na mesto direktora u v.d. statusu potom je postavljen Radisav Milić.

(Beta)

