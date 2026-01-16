Čaušić: Vanredna situacija ostaje u četiri opštine, a ukinuta u Sjenici

Vanredna situcija ostaje u četiri opštine – Lučanima, Malom Zvorniku, Majdanpeku i Ivanjici, a ukinuta je u Sjenici.

Ako bude dobro stanje sutra će biti ukinuta u Majdanpeku, a 19. januara u Lučanima, rekao je danas načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije Luka Čaušić.

On je, na sednici Republičko štaba za vanredne situacije, naveo da je potrebno rešiti probleme sa nekim dalekovodima, pa će vanredna situacija u ponedeljak biti ukinuta i u Ivanjici.

„Dolazi do stabilizacije priilika na terenu“, rekao je Čaušić što je i dovelo do ukidanja vanredne situacije koja je prvobitno bila proglašena u 11 opština.

On je kazao da su Opština Ivanjica i Lučani uputila Štabu molbu za pomoć u gorivu.

Govoreći o situaciji na terenu, rekao je da je u periodu između dve sednice štaba, od prošlog petka, Sektora Ministarstva za vanredne situacije intervenisao 76 puta, a od početka uvođenja vanrednih situacije u opštinama 178 puta.

Naveo je da je 45 lica spaseno i evakuisano i da nije bilo žrtava.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić je rekao da se ne očekuje da će narednih dana biti obilnijeg snega ili kiše, ali je najavio zahlađenje od subote do kraja januara s uobičajenim maksimalnim temperaturama od minus dva do plus dva stepena, ali će ponegde biti i „ledenih dana“.

Ministar Ivica Dačić, koji je predsedavao sednicom, rekao je da će Vlada usvojiti ranije doneti zaključak Štaba o isplati nadoknade štete građanima kojima je stadala bela tehnika i da će ona biti uzeta iz Robnih rezervi.

Najavio da će se sledeća sednica Republičkog štaba za vanredne situcije održati u četvrtak posle sednice Vlade, kako će ostati dok bude potrebe.

Premijer Đuro Macut je rekao da je izuzetno zadovoljan efikasnošću službi što je video prilikom posete pojedinim područjima.

Pohvalio je posvećenost ministarke energetike Dubravke Đedović Handanović, rekao da su radnici angažovani na otklanjaju kvarova „heroji“ i dodao:“ Sve je bilo veoma dodbro organizovano“.

(Beta)

