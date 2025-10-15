Cele Ukrajina bez struje posle ruskih udara

U skoro celoj Ukrajini nema struje zbog štete od ruskih napada, objavio je danas operater mreže.

„Zbog kompleksne situacije u energetskom sistemu Ukrajine hitno je isključena struja u svim regionima“ sem u Donjecku, na istoku, saopštio je elektro-operator Ukrenergo preko Telegrama pozivajući građane da štedljivo koriste struju ako je ipak imaju.

U toku su popravke radi ponovnog uspostavljanja snabdevanja strujom u svim oblastima pogođenim bombardovanjem.

Sinoć su prekidi struje već bili uvedeni u osam od 24 ukrajinske oblasti.

Privatni operater DTEK takođe je objavio prekide struje u više oblasti, uključujući Lavov na zapadu, Odesu na jugu i glavni grad Kijev i njegovu okolinu.

Rusija poslednjih nedelja umnožava napade na energetiku i železničku mrežu.

Prekida struje je bilo prošle nedelje širom Ukrajine, a nekoliko sati i u delu glavnog grada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com