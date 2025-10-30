​Čen Sjufeng: Kina spremna za nastavak tradicionalnog prijateljstva i saradnje sa Crnom Gorom

Ambasador Kine u Crnoj Gori Čen Sjufeng izjavio je da je Kina spremna da nastavi prijateljstvo i produbljuje saradnju sa Crnom Gorom.

„Spremni smo da zajedno sa crnogorskom stranom nastavimo tradicionalno prijateljstvo i produbljujemo saradnju od obostrane koristi i podignemo naše odnose na još viši nivo”, rekao je kineski ambasador na konferenciji za novinare u Podgorici, povodom Četvrte plenarne sednice 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), on je naveo da je na tom zasedanju raspravljen je i usvojen predlog Kine o formulisanju Petnaestog petogodišnjeg plana za nacionalnu ekonomiju i društveni razvoj. Takođe je dat pregled razvojnih dostignuća Kine tokom Četrnaestog petogodišnjeg plana (2021-2025).

„Ova plenarna sednica dodatno je poslala jasan signal i iskazala iskrenu nameru Kine da nastavi sa širenjem otvaranja prema svetu na visokom nivou“, kazao je ambasador, istakavši da će Kina zajedno sa svim državama uključujući i Crnu Goru nastaviti da promoviše visokokvalitetnu izgradnju i Inicijativu “Pojas i put”.

Ove godine se obeležava 80. godišnjica osnivanja UN. Ambasador je podsetio da je nedavno predsednik Kine Si Đinping predstavio inicijativu za globalno upravljanje koja sažima kineske stavove i preporuke za reformu i unapređenje globalnog upravljanja.

Nakon predstavljanja Inicijative ona je izazvala široku i pozitivnu reakciju u međunarodnoj zajednici sa više od 140 zemalja i međunarodnih organizacija koje su izrazile podršku.

Na pitanje o Rezoluciji 2758 ambasador je odgovorio podsećanjem da je 26. sednica Generalne skupštine UN, 25. oktobra 1971, većinom glasova usvojila rezoluciju kojom je NR Kina obnovila sva svoja zakonita prava u UN.

Dodao je da zvanično pravno mišljenje Kancelarije UN za pravna pitanja jasno navodi da je Tajvan provincija Kine bez statusa nezavisnog entiteta i da tajvanske vlasti ne poseduju nikakav oblik statusa vlade, te da pojedine zemlje iskrivljuju i šire pogrešnu tezu o neodređenom statusu Tajvana što, kako podvlači, predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih principa međunarodnih odnosa kao što su suverenitet i nemešanje u unutrašnje poslove.

Na konferenciji za medije bili su izveštači Kineske medijske grupe, Pobjede, Prve TV, Mediabiroa kao i druge medijske kuće iz Crne Gore.

(Beta)

