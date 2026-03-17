Cene nafte nastavljaju spor rast, ali američke akcije su stabilnije

Cene nafte nastavljaju rast u utorak zbog rata sa Iranom, ali američke akcije ovog puta su stabilnije.

Indeks Njujorkše betze S&P 500 je porastao za 0,4% i nadogradio svoj dobitak u odnosu na prethodni dan, što je bio njegov najbolji rezultat od početka rata. Indeks industrijskog proseka Dau Džonsa porastao je za 151 poen, ili 0,3%, od 13:43 po istočnom američkom vremenu, a kompozitni indeks Nasdak je bio viši za 0,5%.

To je, barem za sada, pauza od uobičajenog scenarija od početka rata, gde su cene akcija težile da idu u suprotnom smeru od cena nafte. Strah na finansijskim tržištima je bio da bi dugoročni poremećaj globalnog toka nafte mogao da podigne cene toliko visoko na toliko dugo da to šteti globalnoj ekonomiji.

U utorak je cena barela referentne američke sirove nafte porasla za 1,8% na 95,20 dolara. Brent sirova nafta, međunarodni standard, porasla je za 2,4% na 102,58 dolara. Ali su nestali veći dobici od jutros i cene su i dalje ispod nivoa s kraja prošle nedelje.

Delta erlajns je takođe ponudila ohrabrujući signal o snazi ekonomije pošto je podigla svoju prognozu prihoda za prva tri meseca 2026. godine. Saopštili su da su videli ubrzanje potražnje za letovima u martu i od preduzeća i od domaćinstava.

I to izgleda da je dovoljno da nadoknadi veće cene mlaznog goriva zbog skoka cena nafte. Delta je saopštila da i dalje očekuje da će prijaviti profit za početak 2026. godine koji je u skladu sa ranijom prognozom.

Akcije Delte su porasle za 7,2%, što je pomoglo drugim akcijama avio-kompanija da smanje sopstvene oštre gubitke za ovu godinu do sada. Junajted erlajns je porastao za 3,8%, a Sautvest erlajns za 3%.

Ameriken erlajns je porastao za 4% nakon što je saopštio da će verovatno prijaviti i jači rast prihoda za početak ove godine nego što je ranije prognozirao.

Još jedan veliki dobitnik bio je Uber Tehnolodžiz, koji je porastao za 5,9% nakon što je objavio proširenje svog partnerstva sa Nvidijom. Planiraju da pokrenu flotu autonomnih vozila koristeći Nvidijinu tehnologiju, počevši od Los Anđelesa i San Franciska u prvoj polovini sledeće godine.

Neke akcije u finansijskoj industriji koje su ranije opale, oporavile su se od gubitaka s početka ove godine. To uključuje nekoliko onih koje su zabrinute zbog toga da li će softverska preduzeća i drugi potencijalno ugroženi konkurentima koji koriste veštačku inteligenciju otplatiti sve svoje kredite. Blu Oul Kapital je porastao za 5,7%, a Ares Menadžment za 5,4%.

Oni su pomogli da se nadoknadi pad od 3,2% za Cenkoru nakon što je ta kompanija za farmaceutske usluge saopštila da traži novog finansijskog direktora jer će Džejms Kliri otići u penziju krajem juna.

Američka berza ima istoriju relativno brzog oporavka od vojnih sukoba na Bliskom istoku i drugde, sve dok cene nafte ne ostanu predugo previsoke. Mnogi profesionalni investitori očekuju da će se to ponovo dogoditi, što je pomoglo da cene američkih akcija ostanu blizu rekordnih nivoa.

Uprkos svim dramatičnim oscilacijama u poslednjih nekoliko nedelja, uključujući i nekoliko koje su dostizale iz sata u sat, S&P 500 je manje od 4% ispod svog rekordnog maksimuma.

Tako je čak i pošto su prinosi državnih trezorskih obveznica porasli zbog očekivanja da će više cene nafte sprečiti Federalne rezerve da nastave sa smanjenjem kamatnih stopa na neko vreme. Viši prinosi spuštaju cene akcija i svih vrsta investicija.

Prinos na 10-godišnje trezorske obveznice smanjen je na 4,19% sa 4,23% u ponedeljak, ali je i dalje znatno iznad nivoa od 3,97% na kojem je bio pre početka rata sa Iranom.

Fed će objaviti svoju sledeću objavu o kamatnim stopama u sredu popodne, a trgovci praktično ne vide šanse za smanjenje, prema podacima CME grupe.

Smanjenje kamatnih stopa od strane Feda dalo bi podsticaj ekonomiji i tržištu rada, a predsednik Donald Tramp ljutito poziva na to. Ali smanjenja bi takođe pogoršala inflaciju.

U Australiji, centralna banka čak povećava kamatne stope. Pozivajući se na više cene goriva, Rezervna banka Australije izvršila je prvo povećanje od novembra 2023. godine.

Indeksi vropskih berzi su porasli nakon mešovitog završetka dana na berzama u Aziji. Indeksi su porasli za 0,8% u Londonu i pali za 0,9% u Šangaju, što su dva od najvećih svetskih pomeranja.

