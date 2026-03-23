Cene nafte padaju, akcije skaču jer je Tramp rekao da Iran razgovara sa SAD

Olakšanje je na finansijskom tržištu pošto je predsednik Donald Tramp rekao da su Sjedinjene Države razgovarale sa Iranom o mogućem okončanju rata, uprkos iranskom poricanju da se razgovara.

Cene nafte naglo padaju, zasad skoro 8%, a cene akcija skaču na Volstritu nakon velikih gubitaka u drugim delovima sveta pre Trampove objave.

Cene nafte su takođe odmah promenile smer, i nakratko opale za čak 10%.

Referentna američka sirova nafta pala je za 5,38 dolara na 92,85 dolara po barelu.

Sirova nafta Brent, međunarodni standard, pala je za 5,94 dolara na 106,25 dolara po barelu.

Indeks Njujorške berze S&P 500 je skočio za 1,4% ka svom najboljem danu od pre početka rata. Industrijski prosek Dau Džonsa porastao je za 832 poena, a kompozitni Nasdak je porastao za 1,7%.

Francuski CAC 40 porastao je za 1,2%, dok je nemački DAX porastao za 0,8%. Britanski FTSE 100 je neznatno porastao.

Pre Trampove objave, japanski referentni Nikkei 225 pao je za 3,5%, na Tajvanu Taieks je pao za 2,5%, australijski S&P/ASX 200 je pao za 0,7%, južnokorejski Kospi je pao za 6,5%, hongkonški Hang Seng je pao za 3,5%, a šangajski kompozitni indeks za 3,6%.

(Beta)

