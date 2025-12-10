Centar za demokratiju: Srbija mora da sprovede reforme u oblasti ljudskih prava po standardima EU

„U pristupanju Evropskoj uniji vidimo još veće garancije za zaštitu ljudskih prava u Srbiji. Od ključne važnosti je da jačamo demokratske institucije, unapređujemo parlamentarizam, demokratsku političku kulturu, slobodu medija, da građani slobodno izražavaju svoje mišljenje i učestvuju u procesima donošenja odluka u svojoj zajednici“, saopštili su povodom 10. decembra, Međunaordnog dana ljudskih prava.
Naveli su da je poštovanje prava, sloboda i dostojanstva svakog pojedinca osnova za izgradnju modernog, demokratskog i uređenog društva.
„Da niko ne ostane po strani, bez pristupa obrazovanju, zdravstvenim uslugama, socijalnoj brizi. Svakoj osobi moramo da posvetimo pažnju i da joj pružimo zaštitu. To je društvo u kojem se poštuju jednakost, prava i dostojanstvo svih“, istakli su u saopštenju iz te fondacije.
(Beta)
