Cenzolovka: OEBS u analizi kandidata za Savet REM-a potvrdio argumente civilnog društva

Stručna analiza OEBS-a u najvećoj meri se poklapa sa onim što su u raspravi s vladajućom većinom tvrdili predstavnici civilnog društva pre nego što su napustili prethodnu sednicu nadležnog odbora Skupštine Srbije na kojoj se raspravljalo o kandidatima za Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM), prenela je Cenzolovka.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), tri meseca pošto je zaustavljen proces izbora novog Saveta REM-a, dostavila je izveštaj u kojem odgovara na sva pitanja proistekla iz, kako je navela Cenzolovka, burne rasprave u Skupštini Srbije u vezi sa predlagačima i kandidatima iz preostale dve kategorije.

U najvećoj meri OEBS se složio sa onim što su u raspravi sa vladajućom većinom tvrdili predstavnici civilnog društva.

„Upravo ovaj izveštaj koji je predsednica Skupštine Ana Brnabić u izjavi za Cenzolovku u avgustu najavila i nazvala ga ‘stručnom i nezavisnom analizom’, ključan je za nastavak procesa i otvara mogućnost da se konačno izabere Savet REM-a koji ne postoji 11 meseci“, piše taj portal.

OEBS je, kako Cenzolovka saznaje, predstavio taj izveštaj 1. oktobra, na zatvorenom sastanku svojih predstavnika s Brnabić i predstavnicima kandidata i predlagača.

Posle ovog predstavljanja očekuje se sednica Odbora za kulturu i informisanje, na kojoj će se raspravljati o preporukama OEBS-a.

OEBS u svom izveštaju u koji je Cenzolovka imala uvid, staje na stranu nevladinih organizacija i kao predlagače koji ispunjavaju zakonske uslove za taj proces ističe autore i izvođače audio ili audiovizuelnih dela, kao sadržaja koji emituju elektronski mediji.

Formulacija u zakonu „udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora“, po oceni OEBS-a, ukazuje na zajedničku karakteristiku svih ovih umetnika: audiovizuelno ili audio izvođenje kao osnov njihove delatnosti.

„Važno je istaći da se termin ‘dramski’ u izrazu ‘scenski i dramski umetnici’ koristi gotovo kao sinonim za ‘scenski’ i da mu je svrha da obuhvati sve izvođače van filmske industrije. Drugim rečima, odredba je formulisana tako da obuhvati audiovizuelne i audio izvođače – bilo da nastupaju u filmu, TV seriji, pozorištu (uživo ili na ekranu), na koncertnoj bini ili drugde“, navela je ta organizacija.

Po rečima OEBS-a, da je namera zakonodavca bila da obuhvati i kreativne profesionalce koji proizvode isključivo vizuelni ili književni materijal (uključujući dramu kao oblik pisanog književnog dela), u odgovarajućoj odredbi Zakona bi postojale jasne reference na vizuelne umetnike, ilustratore, pisce, dramske pisce, s obzirom na to da je inače ta odredba formulisana dovoljno detaljno.

Zbog toga je preporuka OEBS-a da se sa liste predlagača isključe udruženja koja se ne bave izvođačkim umetnostima i da se ova kategorija ograniči na predlagače iz redova udruženja izvođačkih umetnosti.

U kategoriji udruženja za zaštitu dece, jedna od dilema je da li se mogu prihvatiti kao predlagači samo one organizacije koje se bave zaštitom od fizičkog ili mentalnog nasilja, zlostavljanja, maltretiranja ili je taj pojam potrebno šire tumačiti.

OEBS ističe da telo medijskog regulatora – Savet REM-a treba da čine relevantni stručnjaci neophodni za njegov efikasan rad, a da je jedna od funkcija regulatora i da razume i promoviše sadržaj potreban različitim segmentima „demokratskog, raznolikog i pluralističkog društva uz dužno uvažavanje glasova i medijskih potreba manjina i ranjivih grupa“.

Pored onih udruženja koja se bave konkretnom zaštitom dece, OEBS navodi da bi kao validne predlagače trebalo uključiti i one organizacije koje se bave drugim temama korisnim za decu, poput razvoja i obrazovanja.

„Ovaj pristup podržava logika trostruke funkcije medija: informisati, obrazovati i zabavljati. U toj trijadi funkcija, ‘obrazovati’ se izdvaja kao naročito važna funkcija za razvoj dece“, piše u izveštaju OEBS-a.

OEBS naglašava da bi, ako se pojam zaštite dece tumači usko, to „lišilo budućeg regulatora (Savet REM-a) stručnosti u vezi sa audiovizuelnim sadržajem koji bi bio neophodan i koristan za razvoj i obrazovanje dece, uključujući obrazovanje za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima“.

Odgovarajući na pitanja iz rasprave predstavnika vlasti i civilnog društva na poslednjoj sednici skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, OEBS preporučuje da Odbor šire tumači statute predlagača, gde bi, na primer organizacijama za zaštitu dece smatrao i one u čijem statutu kao cilj piše „zaštita ljudskih prava“, ukoliko one mogu da dokažu da su realizovale projekte relevantne za oblast zaštite ili razvoja dece.

OEBS predlaže i da Odbor tumači „projekte“ koje su predlagači realizovali, a koji su zahtevani minimum za učešće u procesu izbora u članstvo Saveta REM-a, kao „kontinuirani poduhvat koji traje određeni vremenski period, obuhvata niz povezanih aktivnosti ili jednu stalnu aktivnost (npr. pro bono SOS liniju) i donosi rezultate, ali ne i jednokratne događaje i pojedinačne akcije kojima nedostaje duže trajanje“.

Predlog je i da Odbor treba da uvaži činjenicu da se, po međunarodnim standardima, svi mlađi od 18 godina i dalje smatraju decom, te da se udruženja koja rade sa adolescentima i mladima priznaju kao ovlašćeni predlagači ukoliko mogu da dokažu da među njihovim redovnim korisnicima ima i maloletnika.

Naredni korak u ovom procesu, piše Cenzolovka, trebalo bi da bude zakazivanje sednice Odbora za kulturu i informisanje koji treba da odluči da li usvaja izveštaj OEBS-a, a ako to uradi, treba da donese odluku i kako će postupati u skladu s njim.

Kada se utvrdi konačna lista kandidata za Savet REM-a, za svaku kategoriju u kojoj ima više od dvoje predloženih, organizuju se sastanci predlagača i oni treba da usaglase dva kandidata koji ulaze u skupštinsku proceduru.

Potom Skupština glasanjem bira po jednog kandidata iz svake od devet kategorija za članstvo u Savetu REM-a.

