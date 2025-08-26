Ceo Beogradski univerzitet nije dobio drugi deo plate

Profesori i naučnici istraživači Univerziteta u Beogradu nisu dobili drugi deo plate, piše portal Nova.rs, a profesori navode da je zarada trebalo da legne na račune zaposlenih 7. i 22. avgusta, međutim drugi deo je, za sada, izostao.

Dekan Hemijskog fakulteta u Beogradu Goran Roglić potvrdio je za taj portal da zaposleni beogradskog univerziteta nisu dobili drugi deo plate koji je trebalo da „legne“ 22. avgusta.

Prema njegovim rečima, dekani su dobili mejl od Ministarstva prosvete u kom ih obaveštava da će plata biti u dva dela i to 7. i 22. avgusta, ali drugi deo još nisu dobili.

„Tačno je, novac još uvek nije uplaćen. Po informacijama koje smo dobili od Ministarstva prosvete početkom meseca, plata je trebalo da bude uplaćena 22. avgusta, ali još uvek nije uplaćena. To je bio petak, međutim nema uplate ni danas“, kazao je Roglić.

Očekuje da drugi deo zarade bude uplaćen do petka, jer kako je naveo, nema razloga da bude drugačije.

„Plata kasni, ali ne razmatram mogućnost da je uopšte ne dobijemo. Nema razloga za to. Prošli mesec je uplaćena na vreme. Tako da niko od nas nije dobio platu. Dobili smo mejl od Ministarstva u kom su nas obavestili da će isplata sredstava koja se obezbeđuju iz budžeta Srbije biti izvršena 7. i 22. Videćemo do petka šta će biti, mada ne znam šta bi bio razlog kašnjenja uplate“, rekao je dekan.

(Beta)

