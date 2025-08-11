CEPRIS: Disciplinska prijava za tužioca u slučaju devojke koja je automobilom udarila studentkinju

Nevladina organizacija Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) saopštila je danas da je podnela disciplinsku prijavu protiv tužioca Miodraga Markovića, koji je postupao u slučaju devojke osumnjičene da je automobilom udarila studentkinju na januarskom protestu na Novom Beogradu.

CEPRIS je u saopštenju naveo da je Marković okrivljenoj M.S. bez jasnih profesionalnih razloga prvo ublažio kvalifikaciju krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju na teško delo protiv opšte sigurnosti.

Naveli su da je on „javno stao na stranu okrivljene, saosećajući sa njom, pokazujući naklonost prema njoj, tražeći opravdanje za njene postupke“, a potom pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da joj da pomilovanje od krivičnog gonjenja, što je predsednik kasnije i učinio.

Disciplinsku prijavu protiv Markovića, kako su dodali, podneli su zajedno sa Sindikatom sudske vlasti i više od 200 sudija i tužilaca zbog sumnje da je prekršio načelo nepristrasnosti i ugrozio poverenje građana u javno tužilaštvo.

„Markovićevo postupanje je, naročito zbog značaja predmeta za javnost, rezultiralo urušavanjem poverenja javnosti ne samo u njega kao postupajućeg tužioca, već i u javno tužilaštvo u celini“, dodaje se u saopštenju.

