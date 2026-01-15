CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), zajedno sa još šest organizacija civilnog društva i neformalnom grupom sudija i tužilaca „Odbrana struke“, uputio je hitni apel Specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija (UN) za pravosuđe zbog „ozbiljnih pretnji nezavisnosti pravosuđa u Srbiji“.

Apel je upućen, kako su naveli u saopštenju, zbog pokušaja izmena pet pravosudnih zakona koje je 22. decembra 2025. godine, po hitnoj proceduri, podneo poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a o kojima Skupština Srbije raspravlja na vanrednoj sednici koja je počela juče.

„Predlozi su podneti bez objavljivanja nacrta, bez javne rasprave i bez konsultacija sa pravosudnim institucijama, čime se zaobilaze osnovni demokratski i stručni standardi. Štaviše, predložene izmene prati izričit izostanak konsenzusa struke“, navodi se u saopštenju.

CEPRIS i ostali potpisnici apela ocenili su da predložene izmene jačaju politički i izvršni uticaj nad sudijama i tužiocima, suprotno Ustavu i međunarodnim standardima.

Kao najproblematičnija rešenja, te organizacije navode ukidanje komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) koja odlučuje o prigovorima na obavezna tužilačka uputstva, uvođenje saglasnosti ili odobrenja ministra za određene tužilačke radnje, premeštanje ovlašćenja za imenovanje Posebnog javnog tužioca za visokotehnološki kriminal.

Među problematičnim rešenjima istakli su i mogućnost ponovnog izbora predsednika sudova na dodatne mandate, produžavanje mandata vršilaca funkcije glavnih javnih tužilaca, osnivanje posebnog osnovnog suda i osnovnog tužilaštva u Beogradu koji bi mogli da se koriste za politički osetljive predmete, uključujući slučajeve vezane za „Ekspo 2027“.

„Ove izmene praktično obesmišljavaju ustavne reforme iz 2022. godine, koje su usvojene u okviru evropskih integracija upravo sa ciljem da se smanji politički uticaj na pravosuđe“, dodaje se u saopštenju.

Od Specijalne izvestiteljke UN zatražili su da ispita usklađenost tih predloga sa međunarodnim standardima, te hitno reaguje prema vlastima Srbije i pozove na obustavu hitne procedure i na otvaranje inkluzivne i transparentne javne rasprave.

Paralelno sa tim obraćanjem međunarodnim institucijama, Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 23, čiji je CEPRIS član, takođe je javno reagovala, upozorivši da se izmene sistemskih pravosudnih zakona usvajaju po hitnoj proceduri kako bi se zaobišla stručna javnost i umanjio nivo dostignutih prava i procesnih garancija.

„Radna grupa je posebno ukazala da se time obesmišljava uloga institucija osnovanih radi zaštite nezavisnosti pravosuđa i da je takva praksa već više puta bila predmet kritike Evropske komisije“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com