CEPRIS podneo disciplinsku prijavu protiv tužioca Stefanovića, zbog zloupotrebe ovlašćenja

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), zajedno sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), podneo je disciplinsku prijavu protiv Glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića zbog sumnje da je u slučaju nanošenja povreda studentkinji na protestu na Novom Beogradu koristio hijerarhijska ovlašćenja na način suprotan zakonu.

„Glavni tužilac Stefanović je predmet u kome je teško povređena studentkinja Poljoprivrednog fakulteta, a u kome je okrivljena M.S., nezakonito oduzeo tužiteljki Jeleni Belopavlović i dodelio svom zameniku tužiocu Miodragu Markoviću, zloupotrebljavajući na taj način hijerarhijska ovlašćenja kojima raspolaže“, piše u saopštenju CEPRIS-a.

Dodali su da je Stefanović zloupotrebljavajući hijerarhijsko ovlašćenje, na osnovu lične odluke, suprotno Zakonu o javnom tužilaštvu, predmet dodelio svom prvom zameniku tužiocu Miodragu Markoviću, koji je učestvovao i u prethodnoj fazi oduzimanja predmeta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sredinom jula da će abolirati od krivičnog gonjenja 26-godišnju Milicu Stojanović koja je u januaru automobilom udarila studentkinju tokom protesta na Novom Beogradu

