Ćerka severnokorejskog lidera posetila porodični mauzolej, promoviše mogući status naslednice

Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una prvi put je obišla sveti porodični mauzolej, što je korak koji prema stručnjacima podstiče njen status potencijalne naslednice svog oca.

Poseta koja je obavljena juče, na Novogodišnji dan, čak je podstakla spekulacije da bi devojčica, koja se prema izveštajima zove Kim Džu Ae i stara je oko 13 godina, mogla biti imenovana za visokorangiranog zvaničnika na predstojećem kongresu Radničke partije.

Na snimcima koje su danas preneli severnokorejski državni mediji prikazuje se Kim Džu Ae kako stoji sa roditeljima i klanja se u Kumsusan palati sunca u Pjongjangu, gde su izložena balsamovana tela njenog dede i pradede.

Palata je mesto koje simboliše legitimitet severnokorejskog režima i njena poseta tom mestu, uoči kongresa Radničke partije, je politički organizovan potez, rekao je Čeong Seong-Čang, zamenik privatnog Instituta Sedžong u susednoj Južnoj Koreji.

Kim Džong Un (41) je treća generacija porodice koja vlada Severnom Korejom od njenog osnivanja 1948. On često obeležava državne godišnjice posetama palati Kumsusan i odavanju počasti svom ocu Kim Džong Ilu i dedi Kim Il Sungu.

Čeong predviđa da bi Kim Džong Un mogao ćerki dati mesto prvog sekretara na kongresu Radničke partije, što je praktično mesto broj dva u partiji. Drugi stručnjaci kažu da je suviše mlada da prihvati tako istaknuto mesto i da će joj možda biti povereno neko mesto na nižem nivou.

Na kongresu, prvom tog tipa u pet godina, treba da se utvrde novi prioriteti državne politike i izvrši pomeranje zvaničnika. Severna Koreja nije saopštila kada će kongres biti održan ali je južnokorejska špijunska agencija Nacionalna obaveštajna služba objavila da će se to verovatno dogoditi u januaru ili februaru.

Od kada se prvi put pojavila u državnim medijima u novembru 2022. godine Kim Džu Ae je pratila oca na nizu događaja, uključujući vojne parade i lansiranje raketa. U septmebru Kim Džong Un ju je poveo na svoj put u Peking. Tokom novogodišnjih proslava ove nedelje, ona je poljubila oca u obraz, pokazujući bliskost, prenosi AP.

U januaru prošle godine južnokorejska obaveštajna služba saopštila je da vidi Kim Džu Ae kao verovatnu naslednicu oca. Neki spoljni stručnjaci se ne slažu sa tom procenom navodeći njenu mladost i mušku dominaciju u vladajućoj hijerarhiji Severne Koreje.

Otkrivanje Kim Džu Ae bilo je iznenađenje za strane stručnjake zato što ni Kim Džong Un, ni Kim Džong Ili nisu bili pomenuti u severnokorejskim državnim medijima pre punoletsva. Neki posmatrači kažu da Kim Džong Un verovatno hoće da ojača javnu podršku za svoj plan nastavka porodične vladavine time što više puta pokazuje Kim Džu Ae na javnim događajima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com