Češka zaradila na pomoći Ukrajini oko 300 miliona evra

Češka je od početka rata 2022. godine poslala Ukrajini pomoć u oružju u iznosu od 725 miliona evra (17,4 milijardi kruna), dok je dobila natrag preko refundacija iz fondova Evropske unije i NATO i na poklon od saveznika 1,04 milijarde evra (25 milijardi kruna), saopštio je danas odlazeći češki premijer Petr Fijala.

Pomoć koju je Češka poslala obuhvata staro postsovjetsko oružje i vojnu tehniku iz magacina koje bi Češka ionako rashodovala, 390 komada među kojima su recimo tenkovi, helikopteri ili borbena vozila, a finansirala je i obuku 10.000 ukrajinskih vojnika.

Zauzvrat joj je ta pomoć u oružju delimično refundirana, ali kao da nabavlja novo oružje iz fondova NATO, što su na isti način koristile i tako zarađivale i SAD i druge članice, i iz fondova EU, a takođe je dobila od saveznika na poklon oružje, recimo od Nemačke u zamenu za stare tenkove poslate Ukrajini tenkove Leopard.

Fijala je rekao da je u okviru međunarodne inicijative „Municija za Ukrajinu“ koju je pokrenula Češka za ovu godinu već obezbeđeno 1,3 miliona komada artiljerijske municije dok je plan do kraja godine 1,8 miliona.

U toj inicijativi češki posrednici traže artiljerijski municiju u trećim zemljama, među njima i u Srbiji, koju posle plaćaju bogate zapadne zemlje iz inicijative i poklanjaju Ukrajini.

Premijer Fijala je kazao da je Češka uložila u tu inicijativu 70 miliona evra i kupila municiju od češkog proizvođača, dok su ostali partneri u inicijativi uložili za nabavku municije 3,8 milijardi evra.

Kritika inicijative „Municija za Ukrajinu“ i pomoći Ukrajini u oružju bila je jedna od nosećih tema kampanje pred parlamentarne izbore 3. i 4. oktobra kada su pre svega ekstremisti, najviše radikalni nacionalisti iz stranke Sloboda i direktna demokratija, ali i pobedničke partije ANO verovatnog budućeg premijera Andreja Babiša optuživali Fijalinu vladu da za Čehe nema para, a sve se navodno daje Ukrajincima.

Babiš je posle izbora kazao da neće više direktno iz budžeta poslati ni krunu za oružje Ukrajini, iako Češka za vojnu pomoć dobije više nego što da.

Dok je pred izbore najavljivao da će povući Češku iz inicijative Municija za Ukrajinu sada je Babiš promenio ploču i tvrdi da je to dobra inicijativa ali mora da se obezbedi da bude transparentna a ne da se na njoj bogate na uštrb Ukrajinaca češki trgovci oružjem.

(Beta)

