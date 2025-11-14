Četvoro članova Saveta REM-a podnelo ostavke, tvrde da je proces izbora obesmišljen

Četvoro članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izabranih u sredu na sednici Skupštini Srbije, podnelo je danas ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

U zajedničkoj izjavi Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik navode da je proces izbora članova Saveta REM „suštinski obesmišljen“ posle odluke većine u Skupštini Srbiji da ne izabere svih devet članova tog regulatornog tela.

„Ovim činom, vladajuća većina nas je dovela pred svršen čin – u situaciju u kojoj se od nas očekuje da učestvujemo u procesu koji je suštinski obesmišljen. Time je poslata poruka da se institucije mogu popunjavati selektivno, prema potrebi stranaka na vlasti, pa čak i kad je to u skladu sa zakonom i utvrđenom procedurom“, naveli su u izjavi.

Ocenili su da bi njihovo ućešće u radu REM-a „imalo smisla samo ako bi Savet bio izabran u punom sastavu i ako bi postojala mogućnost da se posao obavlja nezavisno, profesionalno i u javnom interesu“.

„U postojećim okolnostima, smatramo da je jedini častan i odgovoran korak da podnesemo ostavke, jer ne pristajemo da budemo birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona. Želimo da budemo potpuno jasni: ovo nije odustajanje od borbe. Naprotiv, upravo ova situacija pokazuje zašto je borba bila i ostala neophodna“, naveli su oni.

Ocenili su i da je odluka vladajuće većine „samo potvrdila kako vlast vidi institucije: kao nešto što postoji da bi služilo ličnim potrebama, a ne građanima i javnom interesu“.

„Mi smo u ovaj proces ušli časno, spremni da preuzmemo odgovornost i da svojim radom doprinesemo boljem REM-u i boljoj medijskoj sceni u Srbiji. Danas poručujemo: Ne pristajemo na političke manipulacije kako bi se zakoni izvrgavali ruglu. Borba se nastavlja – za institucije, za vladavinu prava, za društvo u kojem se odluke donose po zakonu, a ne po političkoj volji“, stoji u zajedničkoj izjavi Rodoljuba Šabića, Dubravke Valić Nedeljković, Ire Prodanov Krajišnik i Mileve Mališić.

Poslanici Skupštine Srbije u sredu su većinom glasova izabrali osam od devet članova za novi saziv Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na mandate od dve, četiri ili šest godina.

Parlament nije izabrao kandidata nacionalnih saveta nacionalnih manjina jer se tome usprotivio Savez vojvođanskih Mađara, deo vladajuće koalicije, koji tvrdi da predloženi kandidati ne odražavaju stvarnu volju tih saveta.

(Beta)

