Četvoro izabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke

Četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) danas je zvanično podnelo ostavke na članstvo u tom telu jer nije ponovljeno glasanje o kandidatu koga su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Nezavisni kandidati Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov Krajišnik najavili su sredinom novembra da će podneti ostavke jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

Advokat Rodoljub Šabić kazao je da su ostavke podneli jer nije poštovan zakon pri izboru članova tog regulatornog tela.

„Očigledno nije primenjen zakon u kom piše da ovlašćeni predlagači usaglašavaju stavove. Kad je došlo vreme da se usaglase stavovi, vlast je shvatila da će njihov kandidat biti preglasan pa su doveli na glasanje ljude koji nisu učestvovali u postupku, predstavnike saveta koji nisu podneli nikakav predlog. Zato smo bili protiv toga“, kazao je Šabić novinarima ispred Narodne skupštine u Beogradu.

On je kazao da svaki nacionalni savet po zakonu ima pravo da predloži kandidata ali da su to pravo iskoristila samo tri saveta.

„Tražimo da se primeni zakon a oni su s ulice doveli ljude da bi izgurali svog kandidata. Birate na odboru, u skladu s zakonom kandidujete čoveka, podnesete formalan predlog s dokumentacijom koju predviđa zakon a to nije urađeno. Morate poštovati zakon i procedure, da su kandidovali ja ne bih mogao da imam ništa protiv“, naveo je Šabić.

Dodao je da „nema potrebe“ da Skupština Srbije razmatra njihove ostavke jer je, po njegovim rečima, ta priča završena.

„Kandidovao sam se za člana Saveta REM da bih obezbedio primenu zakona a ne krađu i izigravanje. Ne mogu da se solidarišem s krađom i sigurno neću ponovo biti kandidat“, kazao je bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Upitan da li njihove ostavke znače da će proces formiranja Saveta REM krenuti ispočetka, Šabić je rekao da postoji opcija da se „na brzinu sprovede novi postupak“.

„Vlast će lako uz pomoć GONGO udruženja (lažne nevladine organizacije koje zastupaju interese vlasti) da napravi svoj REM“, dodao je Šabić.

Brnabić o ostavkama članova REM: Loša odluka, ponovićemo postupak u četiri kategorije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da odluka četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da podnesu ostavke na članstvo u tom telu, pokazuje „nedostatak želje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rešenja“.

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije najavila da će posle tih ostavki biti ponovljen proces izbora članova Saveta REM u četiri kategorije kao i da ostaje da se izabere kandidat nacionalnih manjina u tom regulatornom telu.

„Institucije Srbije neće biti blokirane, nastavićemo sa procesom izbora svih preostalih članova Saveta REM. To je sada petoro članova. Rešićemo to, izabraćemo Savet REM i rad će se nastaviti. Biće ponovljen postupak u kategorijama u kojima trenutno nemamo članove Saveta REM a oni koji su izabrani i nisu podneli ostavke ostaju članovi i tu nećemo ponavljati izbor“, kazala je Brnabić.

Dodala je da će nove kandidate u četiri upražnjenje kategorije predložiti ovlašćene organizacije.

