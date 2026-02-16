Četvrt veka od miniranja autobusa Niš ekspresa

Danas se navršava se 25 godina od miniranja autobusa "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva, terorističkog napada u kom je stradalo 12 Srba, a 43 je povređeno, navodi Radio Kim.

U autobusima su uglavnom bili raseljeni Srbi sa Kosova koji su putovali na Zadušnice i u Gračanicu, a počinioci nisu nikada pronađeni.

Minom je na magistralnom putu u selu Livadice kod Podujeva 16. februara 2001. godine dignut je u vazduh prvi autobus iz konvoja kojim su, u pratnji KFOR-a, putovali raseljeni.

U napadu je na licu mesta poginulo desetoro ljudi, a još dvoje je povredama podleglo kasnije.

Najmlađa žrtva nerasvetljenog zločina u Livadicama je bio dvogodišnji Danilo Cokić.

U napadu su smrtno stradali Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić.

Počinioci napada nikada nisu pronađeni, a jedini osumnjičeni Fljorim Ejupi oslobođen je u drugostepenom postupku.

U prvostepenom postupku je bio osuđen na 40 godina zatvora, a u pritvoru tokom postupka proveo je ukupno pet godina.

Pomen žrtvama napada na autobus „Niš ekspresa“ u Livadicama biće služen danas u Lapljem Selu.

(Beta)

