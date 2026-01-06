CIA procenila da su oni koji su lojalni režimu Madura najpogodniji da vode Venecuelu

Poverljiva procena Centralne obaveštajne agencije (CIA) predstavljena američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump), zaključila je da su oni koji su lojalni smenjenom predsedniku Venecuele, uključujući Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez), u najboljem položaju da održe stabilnost zemlje posle Nikolasa Madura (Nicolas).

Izvori bliski osobama koji rade na tom pitanju rekli su američkom listu Volstrit džornal (The Wall Street Journal) da je Tramp upoznat s izveštajem CIA podeljenog maloj grupi tima za nacionalnu bezbednost.

Ta procena je bila jedan od razloga zašto je Tramp odlučio da podrži potpredsednicu Delsi Rodriges, sada privremenu predsednicu Venecuele, umesto liderke opozicije Marije Korine Mačado (Maria Corina Machado), rekli su izvori.

Bela kuća nije potvrdila taj izveštaj.

„Predsednik Tramp se redovno obaveštava o političkoj dinamiki širom sveta. Predsednik i njegov tim za nacionalnu bezbednost donose realne odluke kako bi konačno osigurali da se Venecuela uskladi sa interesima SAD i postane bolja zemlja za venecuelanski narod“, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Karolajn Livit (Karoline Leavitt).

