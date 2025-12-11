CiK BiH: 1.660 osoba bez važećih dokumenata glasalo na izborima za predsednika RS

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) je na današnjoj hitnoj sednici u Sarajevu saopštila da je njena analiza utvrdila da je na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske (RS) 23. novembra glasalo 1.660 osoba bez važećih dokumenata i najavila da će to biti prosleđeno tužilaštvima.Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina izjavila je tokom sednice, direktno prenošene na zvaničnom Youtube kanalu CIK-a, da je utvrđeno da se bez dokumenata glasalo u 57 izbornih jedinica, na čak 701 biračkom mestu.

Navela je da je takvih slučajeva bilo najviše na izbornom mestu 083 u Doboju – 120, u Zvorniku – 497 osoba je glasalo bez važećeg dokumenta, a u Bratuncu je bez dokumenata glasalo 117 osoba.

„Ovu informaciju želim da podelim javno, želim da podatke odmah dostavimo tužilaštvu. Tužilaštva su u izbornom periodu dužna da postupaju prioritetno“, rekla je Bjelica Prutina.ž

Po njenim rečima, tužilaštva treba da utvrde da li je reč o krivičnom delu zloupotrebe biračkog prava ako je na izborima umesto nekoga glasao neko drugi.

„Mi još utvrđujemo razmere nepravilnosti. Analiza je pokazala alarmantne podatke i mi moramo imati odgovore – da li je neko tim ljudima dao da glasaju, ili oni nisu ni glasali“, rekla je članica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Član CIK-a Željko Bakaral takođe je potvrdio da će svi podaci biti dostavljeni tužilaštvima kada se obave sve provere.

CIK BiH je na današnjoj sednici kaznila Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Srpsku demokratsku stranku (SDS) zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa tokom kampanje na prevremenim izborima za predsednika RS.

CIK je ranije naredila ponovno, kontrolno brojanje glasačkih listića na 51 biračkom mestu u pet opština u Republici Srpskoj, među kojima su Doboj, Zvornik i Laktaši, zbog utvrđenih nepravilnosti na tim biračkim mestima.

Po i dalje samo preliminarnim rezultatima izbora koje je ranije objavio CIK, kandidat SNSD-a za predsednika RS Siniša Karan ima prednost od devet hiljada glasova u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu.

Opozicione stranke, koje su podržale Blanušinu kandidaturu su u izbornoj večeri iznele tvrdnje o izbornoj krađi, posebno u Doboju, Zvorniku i Laktašima, zahtevajući ponavljanje izbora u ta tri grada.

(Beta)

