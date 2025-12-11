CiK BiH: 1.660 osoba bez važećih dokumenata glasalo na izborima za predsednika RS

Navela je da je takvih slučajeva bilo najviše na izbornom mestu 083 u Doboju – 120, u Zvorniku – 497 osoba je glasalo bez važećeg dokumenta, a u Bratuncu je bez dokumenata glasalo 117 osoba.
„Ovu informaciju želim da podelim javno, želim da podatke odmah dostavimo tužilaštvu. Tužilaštva su u izbornom periodu dužna da postupaju prioritetno“, rekla je Bjelica Prutina.ž
Po njenim rečima, tužilaštva treba da utvrde da li je reč o krivičnom delu zloupotrebe biračkog prava ako je na izborima umesto nekoga glasao neko drugi.
„Mi još utvrđujemo razmere nepravilnosti. Analiza je pokazala alarmantne podatke i mi moramo imati odgovore – da li je neko tim ljudima dao da glasaju, ili oni nisu ni glasali“, rekla je članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
Član CIK-a Željko Bakaral takođe je potvrdio da će svi podaci biti dostavljeni tužilaštvima kada se obave sve provere.
CIK BiH je na današnjoj sednici kaznila Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Srpsku demokratsku stranku (SDS) zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa tokom kampanje na prevremenim izborima za predsednika RS.
CIK je ranije naredila ponovno, kontrolno brojanje glasačkih listića na 51 biračkom mestu u pet opština u Republici Srpskoj, među kojima su Doboj, Zvornik i Laktaši, zbog utvrđenih nepravilnosti na tim biračkim mestima.
Po i dalje samo preliminarnim rezultatima izbora koje je ranije objavio CIK, kandidat SNSD-a za predsednika RS Siniša Karan ima prednost od devet hiljada glasova u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu.
Opozicione stranke, koje su podržale Blanušinu kandidaturu su u izbornoj večeri iznele tvrdnje o izbornoj krađi, posebno u Doboju, Zvorniku i Laktašima, zahtevajući ponavljanje izbora u ta tri grada.
