CIK BiH: Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske 23. novembra

Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske (RS) biće održani 23. novembra ove godine, odlučila je danas Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH).

Za ovu odluku su glasala četiri člana CIK-a, dok je dvoje članova, Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar, glasalo protiv te odluke.

Irena Hadžiabdić i Bakalar su naveli da podržavaju odluku o raspisivanju prevremenih predsedničkih izbora u RS, ali da su protiv formulacije da se bira „predsednik RS iz reda srpskog naroda“, što je prema njihovom mišljenju diskrimitarsko odluka.

Članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina navela je da, po sili zakona, mandat prestao samo Miloradu Dodiku, predsedniku RS iz reda srpskog naroda, ali ne i potpredsednicima iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda Ćamilu Durakoviću i Davoru Pranjiću.

CIK je odluku o raspisivanju prevremenih predsedničkih izbora u RS doneo pošto je Apelaciono veće Suda BiH 18. avgusta odbilo žalbu odbrane Milorada Dodika da mu prestane mandat predsednika RS nakon što je pravosnažno presuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja predsedničke funkcije, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Zatvorsku kaznu Dodik je „otkupio“ novčanom kaznom u iznosu 36.500 konvertibilnih maraka (oko 18.000 evra).

Dodik je najavio da neće dozvoliti održavanje izbora na teritoriji RS, a Narodna skupština RS je usvojila zaključke kojima je svim organima i institucijama u RS zabranila da na bilo koji način učestvuju u organizovanju i sprovođenju izbora.

Prema zaključcima entitetskog parlamenta, svim građanima koji izađu na izbore zaprećeno je podnošenjem krivičnih prijava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com