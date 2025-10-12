CIK: Glasanje na Kosovu počelo na vreme i bez problema

Portparol Centralne izborne komisije Kosova (CIK) Valjmir Eljezi izjavio je danas, na prvoj konferenciji za novinare, da je glasanja za lokalne izbore počelo na vreme na gotovo svim biračkim centrima.

Prema njegovim rečima, do manjih kašnjenja došlo je tek u ponekom.

Glasanje se odvija u 948 glasačkih centara.

Elezi je naveo da je, osim redovnog glasanja na biračkim mestima, organizovano i glasanje putem mobilnih ekipa.

„CIK je sertifikovao 93 politička subjekta – 32 partije, 2 koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata“, rekao je on.

Dodao je da će danas, „nakon prebrojavanja glasačkih listića i završetka procesa glasanja, uspeti da predstave preliminarne rezultate“.

„Uloženo je mnogo truda da ne bude kašnjenja“, rekao je on.

Predsednik CIK-a Krešnik Radonići glasao je u 7 sati na biračkom centru u Peći.

Nakon glasanja, Radonići je rekao da se CIK pobrinuo da ne bude problema, kao što ih je bilo uveče 9. februara.

„Imamo promene u procesu u skladu sa zakonom koji je stupio na snagu 2023. godine. Na ovim izborima unapredili smo platformu putem koje očekujemo da objavimo preliminarne rezultate. Takođe, svi opštinski centri za brojanje opremljeni su potrebnom opremom za brojanje. Očekujemo da sutra ujutru započne brojanje za odbornike“, rekao je Radonići.

Prema prištinskim medijima glasanje je počelo bez problema i u sredinama sa srpskom većinom.

(Beta)

